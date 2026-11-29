Promis und Tausende Fans strömten zum weltweit ersten 'Harry Potter'-Weihnachtsmarkt in München. Dann musste die Polizei eingreifen.

Sie durften noch vor dem Serienstart am 25. Dezember einen ersten Blick in die neue Zauberwelt werfen. Doch die Promis waren längst nicht die Einzigen, die sich das Spektakel ansehen wollten.erzählte, versuchten in der Spitze bis zu 10.000 Menschen, auf das Gelände zu kommen.

Wegen der Überfüllung griff die Polizei am Samstagabend schließlich zu Lautsprecherdurchsagen. Die bereits anwesenden Besucher wurden dabei dazu aufgefordert, den Weihnachtsmarkt zu verlassen. Eine offizielle Räumung habe es allerdings nicht gegeben. Schon am Nachmittag hatten sich vor dem Eingang lange Warteschlangen gebildet.

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Die Polizei München wandte sich daraufhin zusätzlich über Social Media mit einem deutlichen Appell an die Fans: "Bitte vermeidet einen heutigen Besuch und umgeht den Bereich.