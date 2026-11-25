Sci-Fi ist so viel mehr als Star Wars und Star Trek: Kaum eine Serie beweist das besser als das komplexe und gutbewertete Epos The Expanse, das ihr komplett auf Amazon Prime streamen könnt.

Sci-Fi ist so viel mehr als Star Wars und Star Trek: Kaum eine Serie beweist das besser als das komplexe und gutbewertete Epos The Expanse, das ihr komplett auf Amazon Prime streamen könnt.

– während die neueren Star Wars-Film auch Jahre nach Erscheinen unter Dauerbeschuss stehen, befindet sich Star Trek nach mehreren Absetzung in der Krise.bei knapp 2.500 Bewertungen – fast 300 Nutzer:innen erklären sie sogar zur Lieblingsserie. Und das zu Recht. The Expanse entführt uns in die Zukunft der Erde: Im 24. Jahrhundert bewohnt die Menschheit nicht nur unseren Planeten, sondern auch den benachbarten Mars sowie mehrere Arbeitskolonien in den Asteroidengürteln nahe Mars und Jupiter.

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Die Lage ist angespannt:Bald kommt mehr von den Expanse-Machern auf uns zu) mischt hier an vorderster Front mit. Gleichzeitig entfaltet sich im sogenannten Gürtel eine spannende Mystery-Verschwörung, der wir mit dem Privatdetektiv Joe Miller (Politdrama über Weltraum-Horror bis zu Crime Noirgelobt: Hier sehen wir hautnah, was mit Menschen passiert, die lange in geringerer Schwerkraft leben, wie schwierig es ist, in Schwerelosigkeit zu kämpfen und wie menschliche Körper nur mit künstlicher Hilfe gegen die massiven G-Kräfte einer Landung bestehen können.verhältnismäßig kleinen Budget von 4 bis 6 Millionen US-Dollar gearbeitet haben, fühlt sich jedes einzelne Szenario unfassbar greifbar und detailliert an.

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Mit Staffel 4 und der Übernahme durch Prime Video entsteht dann ein spürbarer Sprung: Hier liefern die ca. 15 Millionen US-Dollar pro Folge einigen Augenschmaus. Von den insgesamt neun Büchern der Reihe wurden zwar nur sechs adaptiert, doch die Serie hat mit ihrer letzten Staffeln einen runden Abschluss gefunden, der trotz ein paar offener Geheimnisse ein befriedigendes Finale erzählt.

Damit liefert sie eine absolute Seltenheit:wird bald auch die neue Reihe der The Expanse-Macher auf Amazon Prime adaptiert und liefert neues Science-Fiction-fFutter aus einer ganz anderen Welt. Bis dahin könnt ihr alle 62 Episoden von The Expanse bei Amazon Prime im Abo streamen.