'Blade Runner 2099' zählt eigentlich zu den spannendsten Serien-Starts der letzten Jahreshälfte bei Prime Video. Doch viele Fans sind offenbar enttäuscht.

"Diese Serie hat versagt": Extrem teure neue Sci-Fi-Attraktion spaltet aktuell das Publikum bei Prime Video "Blade Runner 2099" zählt eigentlich zu den spannendsten Serien-Starts der letzten Jahreshälfte bei Prime Video.

Doch viele Fans sind offenbar enttäuscht. Mit dem Kinofilm"Blade Runner 2049" gelang es Denis Villeneuve 2017, den Mythos um die ikonische Sci-Fi-Geschichte wiederzubeleben. Für viel Star-Power sorgten Ryan Gosling und Harrison Ford. Nun möchte auch Amazon ein Wörtchen mitreden.

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Mit"Blade Runner 2099" kann seit Kurzem eine achtteilige Serie auf der Streaming-Plattform abgerufen werden . Wie schon der Titel andeutet, geht es noch weiter in die Zukunft. 150 bis 160 Millionen US-Dollar soll Amazon für die Produktion in die Hand genommen haben, doch die Reaktionen fallen durchwachsen aus. Im Los Angeles des Jahres 2099 hat sich die Machtordnung grundlegend verschoben. Nach einem blutigen Aufstand haben die künftigen künstlichen Lebewesen – die Replikanten – die Kontrolle über die Stadt übernommen.