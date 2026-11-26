Diese Kaffeedose von Tchibo sieht aus wie ein stylisches Coffee-Table-Book und lohnt sich für alle Kaffee-Fans, die Wert auf ein stimmiges Küchen-Interieur legen.

Diese Kaffeedose von Tchibo sieht aus wie ein stylisches Coffee-Table-Book und lohnt sich für alle Kaffee-Fans, die Wert auf ein stimmiges Küchen-Interieur legen. Es gibt ja so einige Dinge im Haushalt, die jedem ein Dorn im Auge sind, der Wert auf ein schickes Interieur-Design legt.

Leider sieht eben nicht jeder Haushaltsgegenstand aus wie ein Deko-Accessoire, das zu einem cleanen Zuhause passt. Klar, es gibt durchaus stylische Kaffeemaschinen, Wassersprudler oder Heißluftfritteusen, wenn ich dann aber meinen Toaster sehe, denke ich direkt, dass der da irgendwie nicht so reinpasst. Ähnlich siehts mit der Kaffeedose aus. Bislang galt hier für mich immer Qualität vor Optik.

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Und so hatte ich jahrelang eine Kaffeedose, die zwar ihren Zweck erfüllt hat, aber nicht so richtig ins Interieur passte. Die Kaffeedose passt farblich besonders gut in eine helle Küche. Auf einer dunklen Arbeitsplatte sorgt sie für einen kontrastreichen Hingucker. Die Dose aus Weißblech ist in einem schlichten Beige gehalten.