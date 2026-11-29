Nur noch eine Folge! Wohl bei kaum einer anderen Thriller-Serie habe ich mir das so oft gesagt wie bei „The Blacklist“. Wer den Serien-Hit mit James Spader noch nicht kennt oder immer wieder bingen will, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit.

Diese Thriller-Serie hat nicht nur mich 10 Jahre lang gefesselt – jetzt gibt's alle 218 Episoden zum Black Friday besonders günstig Diese Thriller-Serie hat nicht nur mich 10 Jahre lang gefesselt – jetzt gibt's alle 218 Episoden zum Black Friday besonders günstigNur noch eine Folge!

Wohl bei kaum einer anderen Thriller-Serie habe ich mir das so oft gesagt wie bei „The Blacklist“. Wer den Serien-Hit mit James Spader noch nicht kennt oder immer wieder bingen will, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit.

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“ gehört definitiv dazu. Denn wer die 2013 gestartete und 2023 nach zehn Staffeln zu Ende gegangene Thriller-Serie noch vor sich hat, kann nicht nur 218 Folgen entdecken, sondern sich auch auf eines der größten Rätsel der jüngeren TV-Geschichte freuen. Mittendrin ist dabei ein absolut grandioser Warum ich gerade heute auf „The Blacklist“ aufmerksam machen will? Wer die Serie noch nachholen oder sie sich dauerhaft ins heimische Regal stellen möchte, kann jetzt beim Black Friday von Amazon zuschlagen.