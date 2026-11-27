Zum Jahreswechsel 2026/27 sortieren ARD und ZDF ihre Programmangebote neu. Drei lineare TV-Sender werden abgeschaltet, bei den Radiowellen fallen zahlreiche Spezialangebote weg oder werden in andere Programme und digitale Plattformen überführt.

Zum Jahreswechsel 2026/27 sortieren ARD und ZDF ihre Programmangebote neu. Drei lineare TV-Sender werden abgeschaltet, bei den Radiowellen fallen zahlreiche Spezialangebote weg oder werden in andere Programme und digitale Plattformen überführt.

Grundlage ist der Reformstaatsvertrag, der eine Reduzierung der terrestrisch verbreiteten Radioprogramme und eine stärkere Kooperation bei den TV-Spartenkanälen vorsieht. Was konkret wann passiert. Der Spardruck aufs öffentlich-rechtliche System ist enorm. Zum Jahresende versetzt der Rotstift gleich mehreren vertrauten Angeboten den Todestoß - Foto: Imago/Steinach Direkt trifft es die ARD-Spartenkanäle One, ARD alpha und Tagesschau24.

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Sie sollen zum 31. Dezember 2026 eingestellt werden. Bei Tagesschau24 ist der letzte reguläre Sendetag nach aktueller Programmplanung allerdings bereits der 23. Dezember.