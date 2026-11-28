Amazon informiert über Produktrückrufe per Mail, doch die geht schnell unter oder wird für Phishing gehalten. Eine wenig bekannte Seite in eurem...

Amazon informiert über Produktrückrufe per Mail, doch die geht schnell unter oder wird für Phishing gehalten. Eine wenig bekannte Seite in eurem Konto zeigt euch auf einen Blick, ob ein bereits gekauftes Produkt gefährlich sein könnte.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. kommen häufiger vor, als man denkt. Wer bei Amazon bestellt hat, bekommt im Ernstfall normalerweise eine E-Mail.

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Die landet aber vielleicht im Spam, verschwindet zwischen Werbemails oder wirkt so verdächtig, dass man sie lieber ungelesen löscht. Gerade bei Mails, die angeblich von Amazon kommen, ist Vorsicht schließlich angebracht. Amazon zeigt auf der Seite „Rückrufe und Warnmeldungen zur Produktsicherheit“ an, ob der eigene Bestellverlauf betroffen ist. Dort seht ihr gesammelt alle Rückrufe und Sicherheitshinweise, die Artikel aus eurem eigenen Bestellverlauf betreffen.