Tom Holland als Peter Paker, der seine von Zendaya gespielte, große Liebe vermisst, Jim Carrey als Videospiel-Superschurke und ein Kriegsfilm von „Battleship“-Regisseur Peter Berg: Das und mehr kommt schon bald zu Netflix!

Tom Holland als Peter Paker, der seine von Zendaya gespielte, große Liebe vermisst, Jim Carrey als Videospiel-Superschurke und ein Kriegsfilm von „Battleship“-Regisseur Peter Berg: Das und mehr kommt schon bald zu Netflix!

Das hier sind die wichtigsten Netflix-Veröffentlichungen vom 23. bis zum 29. November 2026.fasst den rätselhaften Tod eines Polizisten zusammen, für den blitzschnell dessen Freundin verantwortlich gemacht wurde. Die beteuert jedoch ihre Unschuld und behauptet, Opfer einer Vertuschungsaktion zu sein. Mehr zeigt euch der Trailer:angekündigt.

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Die dreht sich um eine Drive-In-Mitarbeiterin, die nach 37 Jahren beständiger Arbeit erfährt, welch große Stücke ihre Gemeinde von ihr hält. in sein Portfolio. Das Format mit „Lost“-Star Harold Perrineau beginnt mit einem Roadtrip, während dem ein Ehepaar mitsamt Kindern in einer mysteriösen Kleinstadt strandet.

Aus der versuchen bereits zahlreiche weitere Menschen rauszukommen – doch immer wieder sorgen Monster, Streitigkeiten und sonderbare Ereignisse für Rückschläge:zu Netflix, in dem ein orientierungsloser Teenager ein Vampirmädchen kennenlernt und daraufhin beschließt, selbst zum Blutsauger zu werden. Darüber hinaus wird veröffentlicht, ein actionreicher Sport- und Kriegsfilm von „Deepwater Horizon“-Regisseur Peter Berg.

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Darin geht es, frei nach wahren Begebenheiten, um Marines, die in Japan die Attacke auf Pearl Harbor vergelten wollen – sowie um ein Footballspiel, das sie vor dem Hintergrund des ultrabrutalen Kriegsgeschehens zur Zerstreuung abhalten. Zur Besetzung gehören, bevor um 2 Uhr nachts die Partie Packers vs. Rams ihren Anfang nimmt. Später bringt euch der Donnerstag zudem die niederländische True-Crime-Serie über eine Zukunft ohne Sonnenlicht, in der sich Menschen in Pflanzenwesen transformieren, um Sauerstoff zu produzieren.

Über 2,5 Milliarden Dollar spielte der Megahit mit Sadie Sink, Zendaya und Tom Holland bislang ein – und falls ihr eine Auffrischung benötigt, worum es im Marvel-Erfolg geht, findet ihr hier den Trailer:, das zeigt, welche Folgen eine Gasexplosion für eine Mutter und einen Großvater aufweist. Darüber hinaus holt sich Netflix die mit Jim Carrey besetzte Videospieladaption , die den Jane-Austen-Klassiker „Stolz und Vorurteil“ als queere Urlaubsgeschichte neu erfindet, in sein Portfolio. angekündigt, das die Geschichte einer Person erzählt, die als mögliche Vorlage für Victor Hugos Roman „Der Glöckner von Notre-Dame“ gehandelt wird.

Die historische Authentizität des Stoffes ist umstritten, mit „Der Pakt der Wölfe“-Mime Vincent Cassell gibt es aber einen französischen Superstar zu sehen:Für Sonntag hat Netflix vor Veröffentlichung dieses Artikels noch keine Titel angekündigt. Doch es gibt ja mehr als genug Streamingfutter nachzuholen. Habt ihr beispielsweise unseren folgenden, mit preisgekrönten Stars besetzten Streamingtipp bereits abgehakt? Schon in der Grundschule las er Kino-Sachbücher und baute sich parallel dazu eine Film-Sammlung auf.

Klar, dass er irgendwann hier landen musste. Der erste große Netflix-Flop war eine ehrgeizige Antwort auf "Game Of Thrones": 200 Millionen Verlust für eine Serie, an die sich niemand mehr erinnert