Eine neue Adaption des Jane-Austen-Klassikers „Stolz und Vorurteil“ mit „Deadpool & Wolverine“-Star Emma Corrin, zahlreiche Weihnachtsfilme und mehr: All das erwartet euch bald auf Netflix.

Eine neue Adaption des Jane-Austen-Klassikers „Stolz und Vorurteil“ mit „Deadpool & Wolverine“-Star Emma Corrin, zahlreiche Weihnachtsfilme und mehr: All das erwartet euch bald auf Netflix.beim Streamingriesen.

Der neuste Teil der bitterbös-schwarzhumorigen, blutigen Horror-Reihe über tödliche Kettenreaktionen gehört für viele Fans zu den Highlights im „Final Destination“-Franchise. Einen Eindruck auf die vielen, brutalen Unfälle, die dieser Film zu bieten hat, erhaltet ihr im folgenden Trailer:Endlich ist es wieder an der Zeit, Adventskalender zu öffnen! Kein Wunder also, dass Netflix am 1. Dezember auf festliche Filme setzt.

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Auf dem Plan stehen unter anderem die Komödielandet auch die wohl durchgeknallteste Fortsetzung der Kinogeschichte auf Netflix: In Joe Dantes Sequel zur weihnachtlichen Horror-Farce „Gremlins“ gibt es keinerlei Zurückhaltung, sondern real gewordenen Cartoon-Wahnsinn pur!verbirgt sich eine Komödie mit Maddie Ziegler und Rob Lowe, in der eine junge Frau immer und immer wieder denselben Weihnachtsurlaub mit ihrer Familie durchleben muss. Mit eine Familie darüber streitet, ob man ein Kind heutzutage Adolf nennen darf.