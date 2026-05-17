Diesel-Preise sinken: Erneuter Preisvorteil gegenüber E10

Nach einer Phase starker Preissteigerungen ist Diesel bundesweit wieder günstiger als Super E10, wobei regionale Unterschiede bestehen.

Die Autofahrer in Deutschland, die einen Diesel motor in ihrem Fahrzeug haben, können momentan einen Grund zum Aufatmen verzeichnen. Seit Beginn des Monats März hat sich die Preissituation an den Tankstellen spürbar verändert, sodass Diesel nun zum ersten Mal seit geraumer Zeit wieder eine günstigere Alternative zu Super E10 darstellt.

Laut den aktuellsten Daten des ADAC lag der bundesweite Tagesdurchschnitt für einen Liter Diesel am vergangenen Samstag bei exakt 1,990 Euro. Im direkten Vergleich dazu kostete ein Liter E10 im Durchschnitt 1,994 Euro. Dieser kleine, aber symbolisch wichtige Preisunterschied resultiert aus einer leichten Preissenkung bei Diesel, der im Vergleich zum Vortag um etwa 0,9 Cent günstiger wurde, während die Preise für E10 nahezu stagnierend blieben. Besonders bemerkenswert ist diese Entwicklung, wenn man sie mit der Situation Anfang April vergleicht.

Zu diesem Zeitpunkt erreichten die Kraftstoffpreise ihre Höchststände, und Diesel war phasenweise sogar mehr als 25 Cent teurer als das Benzin E10. Dies war insbesondere deshalb verwunderlich, da Diesel steuerlich eigentlich begünstigt wird. In den letzten Wochen hat sich dieses Blatt jedoch gewendet. Während Diesel im Preis um gut 45 Cent pro Liter sank, konnte E10 lediglich ein Preisrückgang von knapp 20 Cent verzeichnen, was den aktuellen Preisvorteil für Diesel-Nutzer erst ermöglicht hat.

Trotz dieser allgemeinen Tendenz zeigt ein genauerer Blick auf die regionale Verteilung in Deutschland, dass die Preisentwicklung nicht in allen Bundesländern synchron verläuft. Zwar war Diesel im landesweiten Durchschnitt am Samstag günstiger, doch dies galt lediglich für 12 der insgesamt 16 Bundesländer. In vier Regionen blieb die Situation gegenteilig: In Hamburg, Bremen, Baden-Württemberg und Bayern war Super E10 weiterhin die kostengünstigere Wahl. Diese regionalen Unterschiede lassen sich oft durch lokale Marktbedingungen oder Logistikkosten erklären.

Ein fundamentaler Grund für die starke Schwankungsbreite der Dieselpreise ist die Tatsache, dass dieser Kraftstoff deutlich empfindlicher auf globale Krisen reagiert als herkömmliches Benzin. Deutschland ist bei der Bereitstellung von Diesel teilweise stark auf Importe angewiesen, was die Preisstabilität gefährdet. Bereits zu Beginn aktueller geopolitischer Spannungen schossen die Preise für Diesel deutlich schneller in die Höhe als die für Benzin, wodurch Diesel-Fahrer über viele Monate hinweg eine überproportionale finanzielle Belastung tragen mussten.

Um die aktuelle Situation vollständig zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit unerlässlich. Vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges sah die Preisstruktur an deutschen Tankstellen völlig anders aus. Damals war der Preisabstand zwischen den beiden Kraftstoffsorten wesentlich ausgeprägter, und Diesel lag im Schnitt oft mehr als 15 Cent unter dem Preis von E10. Dieses Preisniveau, das für viele Verbraucher als normal empfunden wurde, konnte seither nicht mehr über einen längeren Zeitraum gehalten werden.

Ein wesentlicher Faktor hierfür war die Abhängigkeit von Russland, von wo aus bis zum Jahr 2022 relativ günstiger Diesel in großen Mengen importiert wurde. Nach dem Wegfall dieser Importe und der damit einhergehenden Neuorientierung der Lieferketten stabilisierten sich die Preise auf einem höheren Niveau. In den Jahren 2024 und 2025 lag der Dieselpreis im Durchschnitt nur noch geringfügig, nämlich etwa 8 Cent, unter dem Preis von E10.

Diese Entwicklung verdeutlicht, wie stark die nationale Energieversorgung und die Preise an der Zapfsäule von weltpolitischen Ereignissen und Handelsbeziehungen beeinflusst werden. Abschließend lässt sich feststellen, dass der Verbrauch von Diesel in Deutschland grundsätzlich weitaus höher ist als der von E10. Dies liegt primär an der logistischen Struktur des Landes, da die große Mehrheit der Lastwagen und Nutzfahrzeuge ausschließlich mit Diesel betrieben wird. Im Bereich der privaten Pkw-Nutzer hingegen sind Benzinmotoren nach wie vor weit verbreitet.

Hierbei stehen die Verbraucher oft vor der Wahl zwischen Super E5 und Super E10. Letztere Sorte enthält einen höheren Anteil an Biosprit, was dazu führt, dass E10 meist etwa 6 Cent günstiger ist als E5. Trotz dieses preislichen Vorteils entscheiden sich viele Autofahrer weiterhin für E5, obwohl die allermeisten modernen Fahrzeuge problemlos mit dem günstigeren E10 kompatibel sind. Die psychologische Barriere und die Sorge um die langfristige Motorenverträglichkeit spielen hier eine größere Rolle als die reine Kostenersparnis.

Die aktuelle Verschiebung der Preisverhältnisse zwischen Diesel und E10 markiert somit einen interessanten Moment in einer ansonsten sehr volatilen Marktsituation





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