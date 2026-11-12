Diesel-Tanker Agioi Fenandes kreuzt vor der US-Küste

Der Tanker Agioi Fenandes wartet mit 300.000 Barrel Diesel im Nordatlantik, rund 80 Kilometer vor der US-Wirtschaftszone. Das Geschäft entstand durch Lockerungen der US-Sanktionen.

Der griechische Tanker Agioi Fenandes kreist seit Tagen im Nordatlantik vor der US-Küste, obwohl er ursprünglich New York als Ziel hatte. Das ergab eine Auswertung der Nachrichtenagentur AFP vom Donnerstag. Der Besitzer des Schiffs, die Reederei Eastmed, bestätigte am Mittwoch auf Anfrage, dass die Route geändert wurde.

Der Diesel-Tanker lief am 23. Oktober mit 300.000 Barrel Diesel aus dem russischen Hafen Primorsk nahe Sankt Petersburg aus. Zuvor waren eine geplante Entladung in New York und Lieferungen in Nordamerika angegeben worden. Das Schiff hält sich nun in internationalen Gewässern auf und wartet, statt seine Ladung zu löschen.

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Warum der Diesel-Tanker im Atlantik wartet

Der Tanker Agioi Fenandes vollzieht seit der Nacht auf Dienstag Wartemanöver. Dabei fährt das Schiff mit sehr langsamer Geschwindigkeit im Zickzack-Kurs, wie eine AFP-Analyse von Schiffsverfolgungsdaten zeigt.

Die Positionsdaten stammen von der Analysefirma Kpler und beruhen auf dem AIS-Signal der Transponder der Schiffe. AFP konnte diese AIS-Positionen bislang nicht mit Satellitenbildern abgleichen. Die Auswertung stützt sich daher allein auf die Signale der Transponder.

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Laut den Kpler-Daten befand sich der Tanker zuletzt etwa 80 Kilometer von der Ausschließlichen Wirtschaftszone der USA entfernt. Die Zone reicht bis in den Bereich, in dem das Schiff kreuzt, ohne sie zu betreten.

Sanktionslockerung hinter dem Diesel-Geschäft

Das Geschäft wurde von US-Präsident Donald Trump vereinbart und war nur durch Lockerungen der US-Sanktionen möglich. Die Lieferung von russischem Diesel in die Vereinigten Staaten ist unter normalen Umständen mit westlichen Sanktionen belegt.

Das erklärte Ziel der Vereinbarung ist es, die Kraftstoffpreise für US-Verbraucher zu senken. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit den Kongresswahlen am 3. November. Die US-Regierung verbindet das Geschäft damit direkt mit den Lebenshaltungskosten der Wähler.

Auch andere Schiffe der Route zeigen Veränderungen. Zwei weitere mit westlichen Sanktionen belegte Schiffe waren in den vergangenen Wochen ebenfalls von Primorsk aus in Richtung USA unterwegs. Beide änderten jedoch auf dem Weg ihre Route.

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Schiffe ändern Kurs und offene Fragen

Die Leruo steuerte am Donnerstag in Richtung Brasilien, während die Talisman in ägyptische Mittelmeergewässer fuhr. Damit hat keines der beiden Schiffe bislang den ursprünglichen Kurs in die USA beibehalten.

Für die Kraftstoffversorgung in Nordamerika bedeutet das, dass die geplanten Lieferungen aus Primorsk derzeit unsicher sind. Ob die Agioi Fenandes ihre Ladung tatsächlich in New York löschen wird, ist aus den vorliegenden Daten nicht abzulesen. Die Reederei Eastmed und die Analysefirma Kpler haben bislang keine weiteren Angaben zum nächsten Schritt gemacht.