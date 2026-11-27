Der havarierte Tanker Med Emre liegt kieloben vor Ibiza. Die Behörden planen den Schlepp nach Cartagena zur sicheren Entladung von 8,2 Millionen Litern Diesel.

Das havarierte Dieselschiff Med Emre wird vom Mittelmeer in den Hafen von Cartagena eingeschleppt. Das spanische Verkehrsministerium bestätigte am Abend die Details zur weiteren Bergung des Kieloben liegenden Tankers. Der Transportprozess ist für den kommenden Montag geplant und stellt den nächsten Schritt in der Sicherung der maritimen Gefahrensituation dar.

Schiffsschlepp und Entsorgung im Hafen

Die zuständige Hafenbehörde plant, den Tanker in die Bucht von Escombreras vor Cartagena zu bringen. Dort soll die gefährliche Ladung abgepumpt und das Schiff endgültig gesichert werden. Mit der Ankunft des Dampfers wird dort am Montag gerechnet. Die Entscheidung fiel nach Lagebesprechungen im Koordinierungszentrum der Seenotrettung (CCS) in Valencia.

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Der Schleppvorgang erfolgt aus Vorsichtsgründen mit sehr geringer Geschwindigkeit. Bisher wurden keine negativen Veränderungen beim Tiefgang oder der Schwimmfähigkeit des Schiffes beobachtet. Der rund 120 Meter lange Tanker war in der Nacht zum Donnerstag etwa fünfzig Kilometer nordwestlich von Ibiza havariert.

Sicherheit und technische Besonderheiten

Elena Delgado, die Leiterin der zuständigen Hafenbehörde, versicherte nach einer Lagebesprechung im CCS Valencia, dass die Ladetanks intakt sind. Der Tanker ist mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel gefüllt. Zudem befindet sich viel Treibstoff für den eigenen Betrieb an Bord. Ein größerer Austritt wurde bisher nicht festgestellt.

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Das Schiff wurde 2019 gebaut und verfügt über eine Doppelhülle. Zwischen den Ladetanks und dem äußeren Rumpf befindet sich ein Hohlraum. Dieser soll verhindern, dass bei einer Beschädigung der Außenwand unmittelbar Treibstoff ins Meer gelangt. Die Ladung ist zudem auf mehrere voneinander getrennte Tanks verteilt.

Maßnahmen zum Umweltschutz

Vor Beginn der Entladearbeiten wird eine schwimmende Schutzbarriere um das Schiff gelegt. Delgado kündigte an, dass damit mögliche Treibstoff-Austritte aufgefangen und ihre Ausbreitung verhindert werden soll. Cartagena sei wegen der Wassertiefe die einzige geeignete Hafenoption für diese Arbeiten.

Die Ursache des Unglücks wird noch nicht vollständig geklärt sein. Umfangreiche Untersuchungen der Behörden werden nötig sein, um die genauen Umstände der Havarie zu rekonstruieren. Die Behörden gehen von einer komplexen Situation aus, die sorgfältiges Handeln erfordert.

Opfer und Schiffseigner

Beim Unglück auf See kam ein Besatzungsmitglied ums Leben. An Bord befanden sich insgesamt siebzehn Menschen. Sechzehn weitere Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Die Rettungstätigkeit wurde von Salvamento Marítimo koordiniert.

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Der unter maltesischer Flagge fahrende Tanker gehört einem türkischen Schiffseigner. Betrieblich wird das Schiff von einer türkischen Reederei geführt. Es war von Algeciras nach Barcelona unterwegs, als es zu dem Zwischenfall kam. Die genauen Umstände der Route und der Havarie stehen im Mittelpunkt der kommenden Ermittlungen.