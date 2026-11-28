Ohne die ausreichende Verfügbarkeit von Energie geht in der KI-Branche nichts. Hier bietet Energy Vault ein besonders spannendes und aussichtsreiches Profil.

Ohne die ausreichende Verfügbarkeit von Energie geht in der KI-Branche nichts. Hier bietet Energy Vault ein besonders spannendes und aussichtsreiches Profil. Die Energieversorgung wird zum Flaschenhals des KI-Booms Der KI-Boom hat zu einem rasanten Auf- und Ausbau von Rechenzentren geführt.

Um die künftig zu erwartende Computing-Nachfrage zum Training und Betrieb von KI-Modellen und -Agenten bedienen zu können, ist der Aufbau einer völlig neuen Infrastruktur nötig – ähnlich wie im 19. Jahrhundert der Bau von Eisenbahnen. Das hohe Tempo, das Hyperscaler und Neocloud-Anbieter dabei an den Tag legen, steht inzwischen aufgrund von Finanzierungschwierigkeiten, Kreditrisiken und Rentabilitätssorgen unter verstärkter Beobachtung. Grundsätzlich dürfte sich das Tempo aber lediglich verlangsamen, und der Boom nicht vollständig abebben.

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Der Bau von KI-Infrastruktur verschlingt gewaltige Ressourcen. Das hat nicht nur zu Engpässen bei Bauteilen, allen voran Halbleiterprodukten, geführt, sondern auch an die Energieversorgung steigen die Ansprüche. Inzwischen gelten Netzanschlüsse als weiterer Flaschenhals. In Großbritannien hat das jüngst dazu geführt,Immer häufiger setzen die Betreiber von Rechenzentren daher auf dezentrale Versorgungslösungen.