Abstriche in Promille, nicht im Geschmack: Stiftung Warentest hat alkoholfreien Sekt getestet und einen klaren geschmacklichen Sieger gefunden.

Es gibt viele gute Gründe, keinen Alkohol zu trinken – jetzt kommt noch ein weiterer dazu: alkoholfreier Sekt kann sehr gut schmecken. Stiftung Warentest hat sich 17 alkoholfreie Produkte eingeschenkt und extra tief ins Glas geschaut.

Die Zusammenfassung des Tests gibts auch als Audio 🥂: Stiftung Warentest findet einen Testsieger bei alkoholfreiem Sekt Schauen wir uns die Testergebnisse mal ganz nüchtern an: Oft schmeckt Sekt ohne Alkohol nicht so gut, weil er häufig aus entalkoholisiertem Wein hergestellt wird. Dieser wird dann gesüßt und mit Aromen versetzt. Und ja, das gelingt nicht immer. Hier schon, findet Stiftung Warentest: Sechs von 17 alkoholfreien Schaumweinen schmecken gut, der Testsieger sogar sehr gut!

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Brut Dargent Free Chardonnay heißt er und liegt mit rund 7,90 Euro preislich im Mittelfeld. Er überzeugt mit feiner Perligkeit und einer ausbalancierten Note. Guter alkoholfreier Sekt muss nicht teuer sein Der alkoholfreie Sekt von Lidl kann geschmacklich trotz 0 Promille ebenfalls überzeugen. Burg Schöneck 0,0 % Alkoholfrei kostet sogar nur 2,99 Euro.