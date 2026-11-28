Kriminelle verschicken täuschend echte Post mit QR-Code. Worauf Sie jetzt unbedingt achten sollten.

Wer per Brief aufgefordert wird, den Online-Zugang seiner Bank zu erneuern, sollte genau hinsehen. Wie sich eine aktuelle Betrugsmasche erkennen lässt. Post von der Hausbank im Briefkasten?

Schauen Sie besser genau hin – insbesondere, wenn darin ein QR-Code zu finden ist. Denn die Verbraucherzentrale NRW macht auf eine aktuelle Betrugsmasche aufmerksam, bei der Kriminelle täuschend echt aussehende Briefe mit Logo und Vorstands-Signatur verschiedener Banken verschicken – teils sogar als Einschreiben oder auch per Fax. Ein darin befindlicher QR-Code soll Angeschriebene angeblich auf die Internetseite der Bank führen, wo sie ihren Online-Zugang erneuern sollen, damit er nicht gesperrt wird.

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„Tatsächlich aber landet man damit auf gefälschten Internetseiten“, sagt Ralf Scherfling, Phishing-Experte der Verbraucherzentrale NRW. „Wer sich hier wie gefordert verifiziert, teilt Kriminellen seine Zugangsdaten mit und eröffnet ihnen schlimmstenfalls die Möglichkeit, direkt das Konto leerzuräumen. “ Diese Methode nennt man wegen des QR-Codes auch Quishing. Die Verbraucherzentrale NRW empfiehlt, bei solchen unerwarteten Nachrichten besonnen zu handeln.