Nürnberg, New York oder doch Berlin? Eine Studie belegt, welche Weihnachtsmärkte weltweit am meisten interessieren. Das Ergebnis überrascht.

laden zahlreiche Weihnachtsmärkte die Besucherinnen und Besucher ein, sich in festliche Stimmung zu bringen. Ob mit kulinarischen Klassikern wie Glühwein und Bratwurst, Leckereien wie Feuerzangenbowle und Pilzpfanne oder gehobener Küche – in Berlin ist für jeden etwas dabei.

Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. Doch welcher Weihnachtsmarkt ist der beliebteste, nicht nur in Berlin und Deutschland, sondern sogar weltweit? Eine Studie, in Auftrag gegeben vom Versicherungsunternehmen InsureandGo, bringt ein wenig Licht ins Dunkel – und Berlin ganz weit nach vorn.

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Laut der Untersuchung, bei der analysiert wurde, welche Märkte im Vergleich zum Vorjahr den stärksten Anstieg des Interesses verzeichnen, hat es der Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt auf den dritten Platz geschafft. Das hat die Auswertung von Google-Suchdaten zu mehr als 370 Weihnachtsmarkt-Suchbegriffen ergeben. Demnach sind die Suchanfragen für den Weihnachtszauber um 311 Prozent gestiegen.