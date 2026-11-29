Blitzer, Staus und plötzliche Gefahrenstellen gehören für viele Autofahrer zum Alltag und sorgen oft für unnötigen Stress unterwegs.

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Wer häufig mit dem Auto unterwegs ist, kennt das Problem: Plötzlich taucht ein Blitzer auf oder es bildet sich unerwartet ein Stau. Der TomTom-Verkehrsalarm „Tom“ will genau hier helfen und warnt akustisch sowie visuell vor festen und mobilen Blitzern, Gefahrenstellen und Verkehrsproblemen. Das Besondere: Das Gerät funktioniertDer TomTom-Verkehrsalarm ist ein kompaktes Gerät, das sogar mit Apple CarPlay und Android Auto zusammenarbeitet. Einmal per USB-C-Kabel mit dem Auto verbunden, zeigt es Warnungen direkt auf dem Fahrzeugdisplay an.

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Die Einrichtung erfolgt über die TomTom-App und muss dank Autostart-Funktion nur ein Mal durchgeführt werden. Das Gerät nutzt die Datenbank von TomTom, die auf 30 Jahren Erfahrung im Bereich Navigation basiert, sowie Informationen aus der weltweiten Community. Der TomTom-Blitzerwarner ist mit 14 x 11 x 2 Zentimetern kompakt gebaut und wiegt nur 139 Gramm. Die Halterung wird per Klebestreifen befestigt, alternativ lässt sich das Gerät auch an der Sonnenblende anbringen .