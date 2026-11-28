Ihr sucht einen tollen Fantasy-Film, den ihr am Samstagabend gemütlich auf der Couch bei Amazon Prime streamen könnt? Wir haben den perfekten Kandidaten für euch.

Ihr sucht einen tollen Fantasy-Film, den ihr am Samstagabend gemütlich auf der Couch bei Amazon Prime streamen könnt? Wir haben den perfekten Kandidaten für euch.

Fantasy-Blockbuster können groß und episch sein. Nicht selten überzeugen aber auch die Geschichten, die eine Spur kleiner ausfallen und dafür mitFantasy-Empfehlung bei Amazon Prime: Auf der Suche nach fantastischen Tierwesen in New York) reist mit einem magischen Koffer durch die Welt und sammelt seltene Tierwesen. Eines Tages führt ihn seine Reise nach Amerika, konkret nach New York.

Advertisement

Advertisement

) versucht er, die Situation wieder unter Kontrolle zu bekommen, stößt dabei jedoch auf eine alles andere als erfreute Person: Tina Goldstein (, was Newt in ihrer Heimat veranstaltet – vor allem mit einem Nicht-Magier als Verbündeten. Dennoch gewährt sie ihm mit ihrer Schwester Queenie (Obwohl die Tierwesen-Filme etwas in Verruf geraten sind, lohnt sich gerade beim ersten Teil ein neuer Blick. Das von Potter-Veteranauf, das vor unseren Augen zum Leben erwacht.