Bei Netflix könnt ihr am Sonntagabend einen der besten Hollywood-Blockbuster der 2010er Jahre streamen. Hier werden wirklich alle Register des Action-Kinos gezogen, um bestmöglich zu unterhalten.

Bei Netflix könnt ihr am Sonntagabend einen der besten Hollywood-Blockbuster der 2010er Jahre streamen. Hier werden wirklich alle Register des Action-Kinos gezogen, um bestmöglich zu unterhalten.

Seit drei Dekaden begleitet uns die Mission: Impossible-Reihe und der Rewatch-Faktor bleibt enorm. Fast jeder Teil wartet mit seinen eigenen Reizen auf – undin der elaborierten Action-Inszenierung. Ein Highlight folgt auf das andere, sodass niemals Langeweile einkehrt. Mit anderen Worten: Rogue Nation ist der perfekte Sonntagabend-Blockbuster.

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Mission: Impossible – Rogue Nation bei Netflix: Flotte Agenten-Action mit Tom Cruise in Höchstform) zu tun. Der tötet nicht nur kaltblütig eine Kollegin des IMF-Agenten. Mit der seiner Untergrundorganisation, dem Syndikat, hat er es auf die ganze Welt abgesehen. ) dafür, dass das IMF seine Tore schließen muss.