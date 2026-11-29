Wir haben keine Lust mehr auf langweilige Winterjacken! Dieser dunkelbraune Mantel von Bonprix sieht richtig edel aus und hält auch schlechtem Wetter stand.

Wir haben keine Lust mehr auf langweilige Winterjacken! Dieser dunkelbraune Mantel von Bonprix sieht richtig edel aus und hält auch schlechtem Wetter stand. Wenn wir an Wintermäntel denken, landen wir gedanklich schnell bei dicken Puffermänteln, die uns zwar zuverlässig warm halten, aber nicht unbedingt den elegantesten Look zaubern.

Dabei darf es in der kalten Jahreszeit ruhig ein bisschen mehr nach Style aussehen.sind gerade eine besonders schöne Alternative zu den klassischen schwarzen Daunenjacken. Schon die dunkelbraune Farbe gibt diesem eleganten Bonprix-Mantel eine wunderbar edle Ausstrahlung.. Dazu kommt die leicht glänzende Optik, die dem Mantel einen schicken Touch verleiht, ohne dass wir dafür auf auffällige Farben oder komplizierte Details angewiesen wären.versehen, wodurch der Look eine Extraportion Winter-Feeling bekommt.

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Wir uns besonders gefällt: Der Mantel sieht nicht nach rein funktionaler Outdoor-Mode aus, sondern hat durchaus das Zeug,Cozy & elegant: Mit diesen Pieces stylen wir den Bonprix-Mantel im Winter 2026 Für uns lebt der Look des Mantels gerade von seinem dunklen Braun, das wunderbar mit den warmen Winterfarben harmoniert. Statt ihn mit möglichst vielen auffälligen Teilen zu kombinieren, würden wir die Farbe bewusst wirken lassen und auf helle Creme- und Beigetöne setzen.