Eine Erfahrung mit einer Köchin hat ihn umdenken lassen. Seine Regelung sorgt jetzt für viel Zustimmung.

Der Chef eines Restaurants passt den Dienstplan seiner Mitarbeiterinnen an ihren Menstruationszyklus an. Dahinter steckt eine emotionale Erfahrung. Brutscher ist Gastrochef des Restaurants „Schlosskeller“ in Bad Hindelang .

Er berücksichtigt den Menstruationszyklus seiner Mitarbeiterinnen im Dienstplan – denn dieser müsse verstanden und dürfe nicht ignoriert werden, wie er auf Instagram schreibt. Auf der gleichen Plattform hat er auch ein Video zu dem Thema verbreitet: „Menstruationsschmerzen bei der Bewerbung“. Der Restaurantchef telefoniert hier mit einer fiktiven neuen Mitarbeiterin. Er fragt nach, ob sie starke Beschwerden habe und bietet an, ihr mit Start der Periode dienstfrei zu geben.

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Sie könne dem Betrieb auch ihren Zykluskalender zusenden, sodass man die Menstruation direkt im Schichtplan berücksichtigen könne.

„Damit Sie nicht ausfallen und sich nicht zur Arbeit schleppen müssen“, sagt der Gastrochef im fiktiven Gespräch. Wie der Chef auf die Idee gekommen ist? Vor 18 Jahren habe er in einem anderen Restaurant eine prägende Erfahrung gemacht, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Einer seiner Köchinnen sei es richtig schlecht gegangen, erzählt er in dem Bericht.

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Er habe sie heimschicken wollen, weil sie kaum arbeitsfähig gewesen sei. Aber die Frau habe ihre Kollegen nicht hängen lassen wollen und sich stattdessen durchgeschleppt. Sie habe diese Probleme ja jeden Monat und wolle deshalb niemanden belasten. Daraufhin sei Brutscher auf die Idee gekommen, den Dienstplan der Köchin anzupassen und ihr während der Periode freizugeben.

„Für den Fall, dass der Zyklus einmal nicht pünktlich war, haben sie den Dienstplan flexibel gehalten. Dann war immer jemand da, der spontan einspringen konnte“, schreibt die „Süddeutsche“. Man gleiche die zusätzliche Arbeitszeit der Springer anschließend aus, indem sie in der nächsten Woche freie Zeit zurückbekommen. Viele Menschen feiern Peter Brutscher für seine Rücksicht und das Verständnis, das er für Regelschmerzen aufbringt.

Unter dem Instagram-Beitrag der „Süddeutschen“ loben einige sein Konzept: „Sollte Standard sein“, kommentiert ein Nutzer. Noch ist Brutschers Idee in der Arbeitswelt eine Rarität.

„Der Gastronom kennt keine anderen Betriebe in Deutschland, die ähnlich vorgehen wie er in seinem Restaurant“, schreibt die „Süddeutsche Zeitung“. In manch anderen Ländern gebe es zwar gesetzliche Regelungen für den sogenannten Menstruationsurlaub, etwa in Spanien. Diese seien aber oft an ärztliche Atteste oder starke Gehaltskürzungen gebunden. Solche Hürden gibt es im „Schlosskeller“ in Bad Hindelang nicht.

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„Die Gastronomie ist ein Knochenjob“, schreibt Peter Brutscher unter seinen Post, in dem er auf die Regelung in seinem Betrieb aufmerksam macht. Starke Krämpfe, Übelkeit und Kreislaufprobleme seien nicht einfach Privatsache, sondern echte, körperliche Einschränkungen, die man ernst nehmen müsse. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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