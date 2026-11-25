„Alte Sorten“ von Ewald Arenz ist einer der erfolgreichsten Bestseller des Jahres. Doch worum geht es in dem Roman eigentlich? Jetzt herausfinden und bei Thalia bestellen!

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Die Regale der Buchhandlungen sind voll von internationalen Neuerscheinungen. Doch für echte Bestseller muss man nicht immer in die Ferne schauen, denn auch der deutsche Buchmarkt hat einiges zu bieten. Dieser, der wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste stand und in dutzende Sprachen übersetzt wurde. Den Roman gibt es in jeder Thalia-Buchhandlung oder ganz einfach hier online nach Hause bestellen.

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In dem Roman begegnen sich zwei Frauen, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten: Die 17-jährige Sally läuft von zu Hause weg und trifft auf Liss, eine ältere Bäuerin, die zurückgezogen auf einem Hof lebt. Obwohl die beiden zunächst wenig miteinander verbindet, verbringen sie immer mehr Zeit miteinander. Sally hilft auf dem Hof und taucht dabei in eine für sie völlig neue Welt ein.

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Zwischen Weinbergen, Ernte und gemeinsamen Momenten lernen die beiden, einander zu verstehen – und dabei auch sich selbst ein Stück weit neu zu entdecken. : Die goldenen Weinberge, die Zeit der Ernte und das ruhige Leben auf dem Land schaffen eine besondere, zeitlose Atmosphäre. Ewald Arenz erzählt feinfühlig und mit viel Wärme von zwei Menschen, deren Begegnung nach und nach eine unerwartete Tiefe gewinnt.

Zwischen stillen Momenten, langen Gesprächen und der herbstlichen Landschaft entfaltet sich eine Geschichte, die entschleunigt, berührt und dazu einlädt, alles um sich herum zu vergessen – perfekt fürDienstag, 24.11.2026 | 03:00