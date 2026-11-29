Der Soundcore Q20i von Anker hat echte Tasten statt Touchflächen, eine sehr lange Akkulaufzeit und lässt sich auch per Klinkenkabel nutzen. Für wen...

Der Soundcore Q20i von Anker hat echte Tasten statt Touchflächen, eine sehr lange Akkulaufzeit und lässt sich auch per Klinkenkabel nutzen. Für wen eignet sich der Over-Ear-Kopfhörer?

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Der Soundcore Q20i von Anker ist ein kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung .

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Er will kein Statussymbol sein, sondern ein verlässlicher Begleiter für jeden Tag: auf dem Weg zur Arbeit, im Homeoffice oder abends auf dem Sofa. Bemerkenswert sind dabei vor allem einige Details, die bei vielen anderen Modellen inzwischen fehlen. Dazu gehören echte Bedientasten statt Wisch- und Tippgesten, ein Klinkenanschluss für den Betrieb mit Kabel und eine Akkulaufzeit, wegen der viele das Ladekabel tagelang vergessen. Wer einfach Musik, Podcasts oder YouTube ohne Störgeräusche hören will, bekommt hier einiges geboten.