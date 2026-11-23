Keine einmalige Geste: Mary Cosby widmet ihrem verstorbenen Sohn Robert weit mehr als einen besonderen Tag.

of Salt Lake City"-Star nun erklärte, widme sie inzwischen alles, was sie tue, dem Andenken ihres Sohnes. Ein Reporter vontraf die Realitydarstellerin vor Kurzem in New York City und sprach sie auf Roberts Geburtstag an, der erst kurz zuvor gewesen war.

Dabei wollte das Portal wissen, obeine besondere Aktion zu seinen Ehren plane. Der Reporter fragte unter anderem, ob sie sich in Roberts Namen für Familien einsetzen wolle, die von Suchterkrankungen betroffen sind. Stattdessen betonte sie, dass sie all ihr heutiges Handeln ihrem Sohn widme. Das Gedenken an Robert ist für sie damit kein einmaliger Anlass, sondern Teil ihres täglichen Lebens.angekündigt, den Tag betend in der Kirche verbringen zu wollen.

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Wie sie den Gedenktag tatsächlich verbrachte, verriet siejedoch nicht. Ihr Sohn war im Februar im US-Bundesstaat Utah gestorben. Er wurde nur 23 Jahre alt. Die Polizei war damals wegen einer möglichen Überdosis verständigt worden.

Robert hatte bereits länger mit Drogenproblemen zu kämpfen, die auch in "offen über ihre Sorgen um ihren Sohn.berichtete, wolltedie Dreharbeiten später zu ihren eigenen Bedingungen fortsetzen. Die Produzenten überließen ihr demnach die Entscheidung, wann sie sich bereit für die Rückkehr fühlte.findet neben dem bewussten Gedenken vor allem in ihrem Glauben Halt. Sie ist fest davon überzeugt, Robert und betrachtet seinen Tod als Übergang auf die andere Seite.

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Besonders schwer wiegt für sie, dass ihr Sohn in seinem Zimmer im gemeinsamen Zuhause starb. Erst drei Wochen zuvor war er aus dem Gefängnis entlassen worden.

Außerdem glaubt sie, dass sein Tod einen tieferen Sinn habe. Mary Cosby mit ihrem Sohn Robert Jr.Dass sie ihm alles widmet, was sie heute tut.