Gegen Bayern überzeugte der 19-Jährige nicht nur mit einer Szene. Warum beim HSV jetzt alle von ihm schwärmen.

Alexander Røssing-Lelesiit brachte Joshua Kimmich zur Weißglut. Vor allem aber begeisterte der 19-Jährige mit seinem Auftritt die HSV-Kollegen und seinen Trainer. Beim 0:0 gegen den FC Bayern war Alexander Røssing-Lelesiit einer der auffälligsten Hamburger.

Der junge Norweger setzte den Matchplan von Trainer Merlin Polzin hervorragend um – und verdiente sich dafür reichlich Lob. Sebastiaan Bornauw geriet regelrecht ins Schwärmen.

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„Alex hat für mich ein super Spiel gemacht. Wie er die Gegner dann auch manchmal nervt, das ist top. Ein super Junge, der eine großartige Leistung gezeigt hat heute.