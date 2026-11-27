Der Weihnachtsbus tourt durch Hamburg und den Norden. Wo Familien basteln, zuhören und mitmachen können.

Basteln, Geschichten hören und einmal selbst am Steuer sitzen: Der HVV schickt im Dezember einen festlich geschmückten Weihnachtsbus auf Tour. An neun Stationen in Hamburg und dem Umland wartet ein buntes Programm für Kinder und Familien.

Einmal Busfahrer spielen und dabei in Weihnachtsstimmung kommen: Der Hamburger Verkehrsverbund hat sich für die Adventszeit eine besondere Aktion ausgedacht. Sein Weihnachtsbus macht vom 1. bis 14. Dezember an neun Orten Station – mit Spielen, Mitmachaktionen und kleinen Überraschungen. Weihnachtsbusse haben im Hamburger Nahverkehr bereits Tradition.

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Doch in diesem Jahr gibt es eine besondere Aktion: Der HVV schickt einen festlich geschmückten Bus auf Tour durch die Region. An neun Stationen warten Mitmachaktionen, Geschichten und kleine Überraschungen auf Kinder und Familien. Besonders für Kinder gibt es einiges zu entdecken. Bei interaktiven Lesungen verwandelt sich der Bus in ein Bilderbuchkino.