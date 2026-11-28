Amazon verkauft wunderschöne Blumen, die nie gegossen werden müssen.

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Wer sich für ausgefallene Zimmerdeko interessiert und gleichzeitig gerne baut, bekommt bei Amazon gerade ein interessantes Angebot: Die Lego-Botanicals-Set „Orchidee“ ist aktuell für 31,99 Euro erhältlich. Das entspricht einem Rabatt von 36 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von 49,99 Euro ( Das Set richtet sich an alle, die Deko-Pflanzen ohne Pflegeaufwand suchen. Besonders praktisch: Stängel, Blüten, Wurzeln und Blätter lassen sich drehen und neu anordnen, sodass ihr das Arrangement individuell gestalten könnt.

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Mit dabei ist außerdem ein schicker Lego-Blumentopf. Das fertige Modell misst 39 cm in der Höhe, 30 cm in der Breite und 24 cm in der Tiefe. Dadurch ist es ein echter Blickfang im Regal oder auf dem Schreibtisch. Die Lego-Blumen erreichen auf Amazon eine durchschnittliche Bewertung von 4,8 von 5 Sternen.