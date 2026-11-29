Dieser Mercedes-Benz C111-II wird versteigert
Tausende automobile Schätze hütet die Heritage-Abteilung von Mercedes-Benz. Einer davon soll nun unter den Hammer kommen: Im Februar 2027 will das Auktionshaus RM Sotheby's im Pariser Palais du Louvre einen legendären C 111 versteigern.
Bild 1 von 11 | Foto: picture alliance / SZ Photo ... hütet die Heritage-Abteilung von Mercedes-Benz. Einer davon soll nun unter den Hammer kommen: Anfang Februar 2027 will das Auktion shaus RM Sotheby's ...... im Pariser Palais du Louvre einen legendären ......
Mercedes-Benz C111-II versteigern. Damit könnte erstmals überhaupt ein Exemplar der ikonischen, nie in Serie gebauten Versuchsfahrzeugreihe in Privatbesitz übergehen. Der Erlös soll ins Mercedes-Benz Museum fließen. Den C111-II hatte Mercedes erstmals 1970 auf dem Genfer Autosalon der Öffentlichkeit vorgestellt.
Bild 6 von 11 | Foto: Mercedes-BenzBild 7 von 11 | Foto: Mercedes-BenzKeine 25.000 Kilometer hat der Mercedes-Benz C111-II auf der Uhr. Der 300 PS starke Wankelmotor wurde 2024 technisch auf Vordermann gebracht. Zum Ausstattungsumfang gehören auch ...... vier 15-Zoll-Magnesiumfelgen. Wer mitbieten möchte, muss sich bei RM Sotheby's für die Pariser Auktion registrieren.
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