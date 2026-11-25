Wird es im australischen Busch bald so richtig spitzzüngig? Dieser Realitystar könnte im kommenden Jahr ins Dschungelcamp einziehen.

Der Realitystar soll 2027 für die 20. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

" nach Australien reisen und dort sein Glück imerfahren haben. Demnach gehört der Kölner zum Kandidatenkreis der Jubiläumsstaffel.

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Außerdem soll er bereits seine Koffer für den Trip in den australischen Busch packen. Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht: RTL hat eine Teilnahme des Kölners bislang nicht bestätigt. Sollte Kevin tatsächlich Teil der Jubiläumsstaffel werden, dürfte er sich im Camp kaum zurückhalten. Aus seinen bisherigen Realityformaten ist der TV-Star für direkte Kommentare und eine spitze Zunge bekannt.

Damit könnte er nicht nur bei den gemeinsamen Mahlzeiten, sondern auch beim täglichen Zusammenleben mit den anderen Kandidaten für reichlich Gesprächsstoff sorgen. war selbst schon im australischen Dschungel zu sehen. Ob einer oder mehrere der Genannten tatsächlich in den australischen Busch ziehen, bleibt vorerst offen. RTL hält sich zur vollständigen Besetzung weiterhin bedeckt.

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Hinter den Kulissen sollen die Vorbereitungen auf die Jubiläumsstaffel der Realityshow jedoch bereits laufen. Bei Nico hatte das Dschungel-Gerücht noch aus einem anderen Grund für Gesprächsstoff gesorgt: Der errechnete Geburtstermin seines ersten gemeinsamen Kindes mit seiner Partnerin sollte laut dem Bericht wohl genau in die zwei Wochen des Camps fallen. Ein möglicher Einzug hätte damit ausgerechnet-Beitrag geschrieben. Auch unabhängig von der möglichen Terminüberschneidung war Nicos Name bei einigen Fans auf wenig Begeisterung gestoßen.

"Dschungelcamp schafft sich ab", hatte ein Kommentar gelautet. Ein anderer Nutzer hatte gefragt: "Was ist aus RTL nur geworden?

" Ein weiterer Zuschauer hatte vor allem die vermeintliche Kandidatenauswahl kritisiert: "Aber es sieht so aus, als hätte RTL aus den Fehlbesetzungen in diesem Jahr kein bisschen was gelernt. " Dabei ist Nicos Teilnahme weiterhin nur ein Gerücht gewesen. Wäre Kevin Schäfer für euch eine gute Wahl fürs Dschungelcamp 2027?