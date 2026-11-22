Wem am Sonntagabend der Weg ins Kino zu weit ist, kann sich auch entspannt bei Netflix die volle Blockbuster-Dröhnung abholen. Im Stream ist es ein prächtiges Exemplar des unbändigen Krawalls.

Wem am Sonntagabend der Weg ins Kino zu weit ist, kann sich auch entspannt bei Netflix die volle Blockbuster-Dröhnung abholen. Im Stream ist es ein prächtiges Exemplar des unbändigen Krawalls.

-Reihe die große Leinwand zum Beben – und in Verlängerung auch das Heimkino-Setup in eurem Wohnzimmer. Kaum ein anderes Franchise steht dermaßen fürwie die epochalen Begegnungen zwischen Autobots und Decepticons auf der Erde. Bei Netflix könnt ihr am Sonntagabend den ersten Teil des Spektakels in voller Pracht erleben: 144 Minuten, die euch richtig durchschütteln werden. Sobald die Alien-Roboter den blauen Planeten erreichen, ist kein Bauwerk mehr sicher.

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Regisseur Sci-Fi-Kracher bei Netflix: Transformers beginnt wie ein Spielberg-Film, ehe der Bay-Wahnsinn übernimmt Entgegen aller Effekte bildet tatsächlich eine Coming-of-Age-Geschichte den Kern des ersten Transformers-Films. Mit einem Blick auf den Produzenten des Films könnte man fast meinen, der Pitch lautete einst wie folgt:Es dauert nicht lange, bis die vermeintliche Vorstadtidylle, wie wir sie in zahlreichen Spielberg-Filmen gesehen haben, einem Schlachtfeld in Downton Los Angeles weicht, das komplett von Michael Bay kontrolliert wird.

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Der Krawall-Maestro beschwört einBay zerlegt hemmungslos alles , was ihm in die Quere kommt, transportiert gleichzeitig aber auch ein verblüffend gutes Gefühl für das grenzenlose Tohuwabohu im saftigen Teal-und-Orange-Gewand. Natürlich ist ein von Bay inszenierter Transformers-Film eine Reizüberflutung in jeder Hinsicht, die von schnellen Schnitten und schwindelerregenden Einstellungen getragen wird.

Am Ende geht es weniger darum, ob man sich in dieser Action gut orientieren kann, sondern ob man sieTransformers ist eine Einladung, sich in einer der radikalsten Ausformulierungen des modernen Blockbuster-Kinos zu verlieren, das aus filmischer Sicht erstaunlich gut. Wo viele große Filme in CGI-Matsch versinken, balanciert Bay einen messerscharfen Effekt nach dem anderen, sodass man nur staunen kann.