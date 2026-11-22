Komplexe Strategiespiele mit stundenlangen Tutorials sind nichts für euch – aber auf taktische Herausforderungen wollt ihr trotzdem nicht verzichten.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

. Das entspricht einem Rabatt von 50 Prozent gegenüber dem Normalpreis von 12,99 Euro. Das Angebot läuft bis zum 25. November 2026.

Also read TV-Tipp: Einer der verstörendsten Filme der deutschen Kinogeschichte!

Bei dem Spiel handelt es sich um ein minimalistisches Tower-Defense-Game mit Strategie-Elementen, das von den Entwicklern GrizzlyGames und Mythwright stammt und am 11. Oktober 2024 aus dem Early Access in die Vollversion überging (in einem klaren, reduzierten Design. Tagsüber platziert ihr Gebäude wie Mauern, Türme, Kasernen oder Wirtschaftsgebäude auf einer von zehn verfügbaren Maps. Nachts greifen Gegner euer Königreich an, und ihr verteidigt es aktiv mit einer von neun freischaltbaren Waffen.

Das Spielprinzip ist schnell verstanden. , von denen ihr bis zu fünf pro Durchgang auswählen könnt. Zusätzlich gibt es optionale Mutatoren, die den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Jede der zehn Maps hat unterschiedliche Terrains, Wetterbedingungen und Gegnertypen.

Advertisement

Die Systemanforderungen sind moderat: Ihr benötigt mindestens Windows 10 oder macOS Ventura, einen Intel Core i5-9600 oder vergleichbaren Prozessor, vier Gigabyte RAM und eine Nvidia GeForce GTX970 oder ähnliche Grafikkarte.. Viele Spieler loben den hohen Wiederspielwert trotz der begrenzten Anzahl an Maps. Die Challenges, Perks und unterschiedlichen Strategien sorgen laut Community für langanhaltenden Spielspaß. Das minimalistische Design und die beruhigende Musik werden durchweg positiv erwähnt.

Mehrere Nutzer beschreiben das Spiel als bug-frei und technisch solide. Kritik gibt es an der Strategiefreiheit in späteren Levels: Einige Spieler bemängeln, dass bestimmte Herausforderungen nur mit sehr spezifischen Taktiken zu meistern sind, was sich eher wie ein Puzzle als echte Strategie anfühlt. Das Spiel richtet sich an alle, die Tower Defense mögen, aber keine Lust auf überladene Interfaces haben. Die, während der hohe Wiederspielwert durch Perks und Challenges auch langfristig motiviert.

Wer gerne auf dem Steam Deck spielt, profitiert von der offiziellen Verifizierung und der vollen Controller-Unterstützung. Für knapp über sechs Euro bekommt ihr ein technisch solides Indie-Game mit überwältigend positiven Bewertungen. Die zehn Maps mögen auf den ersten Blick wenig erscheinen, durch die unterschiedlichen Herausforderungen und Strategien ergibt sich aber deutlich mehr Spielzeit. Wir suchen echte Schnäppchen, keine Mogelpackungen.

Unsere Expertinnen und Experten überprüfen Preise, Kundenbewertungen und Testergebnisse – unabhängig, kritisch und immer auf eurer Seite. Hinweis: Die Nutzung dieser Webseite ist für euch kostenlos. Kauft ihr Produkte oder Services über einen Link von uns, bleibt euer Preis gleich und wir erhalten vom Anbieter eine kleine Vergütung. Das sichert unsere redaktionelle Unabhängigkeit – danke für eure Unterstützung!