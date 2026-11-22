Unsere Pullover sind im Winter wieder im Dauereinsatz. Mit diesem cleveren Tchibo-Helfer halten wir sie von nervigen Fusseln frei.

Unsere Pullover sind im Winter wieder im Dauereinsatz. Mit diesem cleveren Tchibo-Helfer halten wir sie von nervigen Fusseln frei.unterwegs ist.

Schließlich halten uns die Oberteile schön warm und sind unterwegs einfach gemütlich. Damit man an Pullovern auch über mehrere Winter hinweg noch Freude hat, ist natürlich die richtige Pflege entscheidend. Eine Sache lässt sich dabei aber nicht wirklich vermeiden: Früher oder später kommt es bei den meisten Pullovern zum sogenanntenFür zehn Euro: Pullover werden mit diesem Tchibo-Helfer wieder fusselfrei) oder auch gegen andere Gegenstände.

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Auf diese Weise kommt es zu losen Fasern, die mit der Zeit zu Knötchen werden können und sich dann unschön auf dem Stoff sammeln. Derentfernt diese Knötchen sowohl unkompliziert als auch schonend. Dafür muss man das Gadget vorsichtig über den Stoff führen, sodass die Fussel von dem Scherkopf erfasst werden. Im Inneren befinden sich Klingen, die die Knötchen abschneiden und so den Pulli davon befreien.

In der beigefügten Anleitung findet man noch weitere Tipps zur Anwendung. So soll man etwa bei strukturierten Textilien und Strickmustern den Fusselrasierer schwebend halten und vor dem Rasieren die Kleidung auf eine Unterlage legen und glatt ziehen. Die abrasierten Fussel und Knötchen landen in einem Behälter, den man nach dem Gebrauch leeren kann. Für die Reinigung des Scherkopfs und der Klingen wird ein kleiner Pinsel mitgeliefert.

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Auch die Batterien sind bereits enthalten, sodass man nach dem Kauf sofort loslegen kann. Bei einem Preis vonlohnt sich die Investition, denn mit dem Fusselrasierer bleiben die Lieblingspullover auch für die kommenden Winter noch schön. Neben dem Entfernen von Pilling gibt es noch weitere Dinge, die man bei der Pflege insbesondere von Wollpullovern beachten sollte. Wohl am wichtigsten: Kleidung aus Wolle sollte man nieverwenden.

Außerdem ist es ratsam, den Pullover auf links zu drehen und gegebenenfalls in einen Wäschesack zu packen, damit der Stoff zusätzlich geschont und Pilling vermieden wird. Unabhängig vom Material des Pullovers sollte man vor dem Waschen immer einen