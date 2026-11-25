Auch Leute, die mit der Musik so gar nichts anfangen können, wissen seit dem Erfolg von „KPop Demon Hunters“, dass KPop die Massen bewegen kann. Mit „K-Pop: The Debut“ steht nun der nächste Film in den Startlöchern, der durch die Decke gehen könnte.

Dieser Trailer lässt die Fans im Netz gerade durchdrehen: In"K-Pop: The Debut" geben sich die Musik-Stars die Klinke in die Hand Dieser Trailer lässt die Fans im Netz gerade durchdrehen: In"K-Pop: The Debut" geben sich die Musik-Stars die Klinke in die HandAuch Leute, die mit der Musik so gar nichts anfangen können, wissen seit dem Erfolg von „KPop Demon Hunters“, dass KPop die Massen bewegen kann.

Mit „K-Pop: The Debut“ steht nun der nächste Film in den Startlöchern, der durch die Decke gehen könnte.

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“ der mit Abstand größte Netflix-Hit aller Zeiten. Dass das Animationsabenteuer keine reguläre Kino-Auswertung erhalten hat, sondern direkt beim Streaming-Giganten gelandet ist, dürfte nicht nur die Fans, sondern auch Sony selbst ärgern – schließlich ließ sich das Studio so ein sattes Einspielergebnis entgehen.

“ kommt eine thematisch verwandte Produktion in die Kinos. Auch hier geht es um den Aufstieg einer aufstrebenden K-Pop-Band – wenngleich diesmal die finsteren Dämonenscharen fehlen. Der erste Trailer lässt die Fans im Netz auf jeden Fall bereits mächtig auskreisen, denn schon hier geben sich einige Szene-Größen die Ehre. ) hat bisher alles darangesetzt, den hohen Erwartungen ihrer koreanisch-amerikanischen Familie gerecht zu werden.

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Doch als sie sich einen der begehrten Plätze in einem weltweit übertragenen Casting-Wettbewerb zur Gründung einer neuen K-Pop-Girlgroup sichert, beschließt sie, heimlich nach Seoul zu reisen und endlich ihren eigenen Weg einzuschlagen. In der südkoreanischen Metropole trifft sie auf talentierte Nachwuchssängerinnen aus aller Welt, die alle davon träumen, einen der vier Plätze in der neuen Formation zu ergattern und als K-Pop-Idols durchzustarten.

Doch bis dahin ist es ein weiter Weg: Hartes Training, intensive Vorbereitungen und ein erbitterter Konkurrenzkampf bringen Lizzy immer wieder an ihre körperlichen und mentalen Grenzen. Während die entscheidenden Ausscheidungsrunden näher rücken und der Traum vom großen Durchbruch für immer mehr Teilnehmerinnen zu platzen droht, findet Lizzy in einem unerwarteten Verbündeten Unterstützung. Durch ihn beginnt sie, zunehmend an ihre eigenen Fähigkeiten zu glauben und sich von den Vorstellungen anderer zu lösen.

Statt weiterhin zu versuchen, es allen recht zu machen, muss Lizzy herausfinden, wer sie wirklich ist, und den Mut finden, ihren ganz persönlichen Traum zu verwirklichen. Schon die Eröffnung des Trailers macht deutlich, dass hier ein echtes Highlight für K-Pop-Fans wartet: Gleich zu Beginn laden die Mitglieder der Girlgroup Katseye zu einem gigantischen Casting.

Doch damit nicht genug: Auch Seventeen-Mitglied Joshua, Jay und Jake von Enhypen sowie Sandara Park von 2NE1 sind in dem Clip bereits kurz zu sehenWer alle Stars erspähen will, muss noch bis zum 4. März 2027 warten. Dann nämlich startet „K-Pop: The Debut“ auch in Deutschland in den Kinos. Stefan liebt Film.

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Er vermisst die wöchentlichen Besuche in der Videothek, denn das ziellose Umherirren in den Gängen hat ihm Seherfahrungen wie "Donnie Darko" oder "Fear and Loathing in Las Vegas" beschert.