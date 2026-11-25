Wasser sichern, Licht organisieren, Vorräte verstecken: Wie ein Prepper seine siebenköpfige Familie vorbereitet.

Während andere auf den Staat vertrauen, vergräbt David Schütter heimlich Vorräte auf einem Feld. Warum er das tut – ein Besuch vor Ort. Wenn bei David Schütter der Strom ausfällt, weiß seine neunjährige Tochter, was zu tun ist.

Sie läuft ins Badezimmer und lässt die Badewanne volllaufen. Dann füllt sie jeden weiteren Behälter, den sie finden kann, mit Wasser. Ihre jüngeren Geschwister suchen Kerzen und Taschenlampen zusammen. Wasser sichern, Licht organisieren, Ruhe bewahren.

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So hat es ihnen ihr Vater beigebracht. Noch ist das alles nur eine Übung. Bei der nächsten, erzählt Schütter, sollen die Kinder auch lernen, ohne Strom eine Mahlzeit zuzubereiten. David Schütter ist 38 Jahre alt, Vater von drei Kindern und landwirtschaftliche Fachkraft.

In Selm, einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, lebt er mit seinen Eltern, seiner Ex-Frau und den drei Kindern in einem Mehrfamilienhaus. Sieben Menschen, für die er im Ernstfall sorgen möchte. Schütter ist ein freundlicher Mann, der viel lacht und eine Ruhe ausstrahlt, als könne ihn so schnell nichts erschüttern. Nicht einmal die Vorstellung, dass morgen die Supermärkte leer bleiben, kein Wasser mehr aus dem Hahn kommt und Deutschland im Chaos versinkt.

Denn Schütter ist ein sogenannter Prepper. Was das bedeutet?

„Jemand, der lieber vorbereitet als unvorbereitet ist“, sagt er. Im Keller lagert Schütter Konserven, Wasser und medizinische Hilfsmittel. Welche Konserve in keinem Vorratskeller fehlen sollte?

„Hühnersuppe. Da ist alles drin.

“ Lebensmittel einzukochen, hat er längst gelernt. Nun denkt er über die Anschaffung einer Gefriertrocknungsmaschine nach. Schütter lagert seine Vorräte nicht nur zu Hause. Irgendwo auf einem Feld hat er ein Loch gegraben.

Darin versteckt er Lebensmittel, Erste-Hilfe-Material und Tabletten zur Wasseraufbereitung. Auch besonders lange haltbare Energieriegel hat er dort deponiert. Wo sich das Versteck befindet, verrät er nicht. Den genauen Ort kennt nur sein Bruder.

Schütter habe eine Stelle gewählt, an der nicht gebohrt werde. Schließlich sollen die Vorräte auch dann noch verfügbar sein, wenn zu Hause nichts mehr zu holen ist oder die Familie das Haus verlassen muss. Schütter spricht darüber, als sei es das Selbstverständlichste der Welt, Lebensmittel auf einem Feld zu vergraben. Er wirkt weder aufgeregt noch ängstlich.

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Eher wie jemand, der eine Aufgabe erledigt hat, um die er sich nun nicht mehr kümmern muss. Seine Vorräte im Keller reichen nach eigener Rechnung aus, um seine siebenköpfige Familie zehn Tage lang zu ernähren. Und danach? Schütter hat noch einen Garten.

Wie lange könnte er seine Familie damit versorgen?

„Immer“, sagt er. Drei Gehminuten von seinem Haus entfernt liegt das Grundstück, auf das Schütter besonders stolz ist. 2000 Quadratmeter Garten, auf denen er Obst und Gemüse anbaut. Als er aufzählen soll, was hier alles wächst, lässt er mit einem Lächeln ein lang gezogenes „Pff“ hören.

„Was wächst hier nicht, ist die Frage. “ Pfirsiche, Trauben, Äpfel, Birnen, Beeren. Dazu Kartoffeln, Rote Bete, Möhren und Rosenkohl. Im Gewächshaus hängen kleine, violette Weintrauben, die süß schmecken.

Daneben wachsen Tomaten an langen Ranken. Einige sind noch grün, andere bereits rot, manche fast schwarz. Sie schmecken süß-säuerlich. Schütter wirft sich eine in den Mund.

Im Winter setzt er auf Wurzel- und Knollengemüse. Wer bei Google nach aktuellen Themen sucht, sieht neben den Suchergebnissen oft auch eine Box mit Schlagzeilen. Wenn Sie MOPO.de als bevorzugte Quelle hinterlegen, erscheinen unsere Inhalte häufiger in dieser Schlagzeilen-Box – verlässlicher Lokaljournalismus, aktuelle Nachrichten und wichtige Themen aus Hamburg direkt in Ihrem Überblick. Schütter ist ein kräftiger Mann mit breiten Schultern, hellen Augen und einem kurzen, rötlich-blonden Bart.

Eigentlich würde er gerne abnehmen, erzählt er. Andererseits sei sein Speck auch eine Art Notfallreserve. Er lacht. Um seinen Hals hängen zwei silberfarbene Ketten mit Kreuzen.

Schütter ist ein gläubiger Christ. Schütter zeigt eine Powerstation mit einer Leistung von 600 Watt, die er über Solarenergie laden kann. Mit ihr kann er kleinere Elektrogeräte betreiben. Dazu besitzt er ein Notstromaggregat, aber auch ganz gewöhnliche Dinge wie einen Gaskocher.

Wasser auffangen, Feuer machen, Nahrung aufbereiten: All das hat er sich beigebracht. Für den Ernstfall hat Schütter auch Hygieneartikel eingelagert. Darunter unparfümiertes Shampoo.

Schließlich soll niemand riechen können, dass er sich noch regelmäßig waschen kann und offenbar über ausreichend Vorräte verfügt. Dann holt er eine orangefarbene Packung hervor. Darin stecken Energieriegel, die aussehen wie überdimensionale Spülmaschinentabs, aber nach Butterkeksen schmecken. Ein Riegel wiegt 125 Gramm und liefert rund 614 Kilokalorien.

Schütter dreht die Verpackung um und liest die Inhaltsstoffe vor: verschiedene B-Vitamine, Vitamin D3 und Vitamin A. Letzteres hebt er besonders hervor. Es sei wichtig für die Wundheilung, erklärt er. Die Kekse ließen sich auch in Wasser einweichen. So könne man damit sogar Säuglinge füttern, sagt Schütter.

Rund 3000 Euro hat Schütter bislang in seine Krisenvorsorge investiert. Viel Geld, aber aus seiner Sicht keine besonders kostspielige Angelegenheit.

„Preppen ist nicht teuer“, sagt er. „Und simpel. “Angefangen hat alles mit einem Buch. „Europa vor dem Crash“ heißt es.

Schütter las es und begann, sich Fragen zu stellen. Was, wenn die Versorgung eines Tages nicht mehr funktioniert? Wenn der Staat nicht helfen kann? Wenn die Sicherheit, an die sich die Menschen gewöhnt haben, plötzlich verschwindet?

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Das Buch habe in ihm einen einfachen Gedanken ausgelöst: „Sei mal lieber vorbereitet.

“ Schütter sagt, er hinterfrage gerne, was ihm vermittelt werde. Besonders während der Corona-Pandemie habe ihn der Umgang mit abweichenden Meinungen beschäftigt. Die Sicherheitsmaßnahmen hält er nicht nur rückblickend für übertrieben. Er selbst ist ungeimpft.

Freundschaften seien damals zerbrochen. Er hätte sich mehr Offenheit gewünscht, weniger Verurteilung.

„Heute reicht ein Wort und Menschen werden abgestempelt“, sagt er. Sein Misstrauen richtet sich auch gegen politische Institutionen. Er glaubt nicht, dass der deutsche Staat seine Bevölkerung im Katastrophenfall ausreichend schützen könnte. Länder wie Finnland und Norwegen seien besser vorbereitet.

Deutschland verlasse sich zu sehr darauf, dass schon alles gut gehe, findet Schütter. Tatsächlich verfügt Finnland über rund 50.000 Schutzräume, in denen etwa 4,8 Millionen Menschen Platz finden. Der Bau neuer Schutzräume ist bei größeren Gebäuden gesetzlich vorgeschrieben. In Deutschland sind dagegen nur etwa 580 öffentliche Schutzräume mit rund 480.000 Plätzen ausgewiesen.

Und selbst diese sind laut Bundesregierung derzeit nicht einsatzbereit. Dennoch hätten Prepper mit vielen Vorurteilen zu kämpfen, sagt Schütter. Sie würden als Spinner, ungebildet oder politisch rechts gelten. Er glaubt, dass diese Ablehnung vor allem einen Grund hat: Die meisten Menschen wollten sich nicht mit möglichen Katastrophen beschäftigen.

Schließlich sei es unangenehm, über Krieg, Stromausfälle oder Versorgungsengpässe nachzudenken. Wer sich trotzdem vorbereite, halte anderen vor Augen, was sie lieber verdrängen würden. Das könne provozieren. Schütter fürchtet nicht nur Stromausfälle und Naturkatastrophen, sondern auch einen Krieg mit deutscher Beteiligung oder bürgerkriegsähnliche Zustände.

Zu seinen Lektüren gehört das Buch „Mekka Deutschland: Die stille Islamisierung“. Der Autor warnt darin vor einer angeblich gezielten Islamisierung Europas. Schütter glaubt, dass wirtschaftliche Machtinteressen die Politik bestimmen. Er blickt pessimistisch auf die Zukunft Deutschlands.

Und trotzdem wirkt er nicht wie ein Mann, der sich von diesen Gedanken den Alltag verderben lässt. Auf die Frage, ob er als Prepper besser oder schlechter schlafe, lacht er. Das hänge von ganz anderen Dingen ab. Ob er manchmal glaube, es mit seinen Vorbereitungen zu übertreiben?

Nein. Für den Fall, dass er sein Haus verteidigen muss, bewahrt Schütter sogar alte Regalbretter auf. Damit könnte er Türen und Fenster verbarrikadieren. Waffen besitzt er nicht.

Das habe auch mit seinem Glauben zu tun. Er würde niemals jemanden angreifen, sagt er, sondern sich nur verteidigen. Über einen Waffenschein hat er trotzdem schon nachgedacht. Schütter ist überzeugt, dass er sein Wissen noch zu Lebzeiten brauchen wird.

Trotzdem bestimmt das Preppen nicht sein ganzes Leben. Es ist seine Antwort auf eine Zukunft, die er für unsicher hält. Und was wäre, wenn all seine Vorbereitungen umsonst gewesen wären? Wenn der Strom weiter fließt und seine Familie niemals auf die Vorräte im geheimen Erdloch angewiesen ist?

Schütter wäre nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Das wäre ihm lieber.

„Wegen meiner Kinder“, sagt er. Doch allein auf die Hoffnung will er sich nicht verlassen.

„Lieber ein Krieger im Garten als ein Gärtner im Krieg. “ Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert, Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch.

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