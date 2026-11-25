Bei Wind und Wetter wachten sie über Autos – bis Technik ihr Aus bedeutete. Wer hinter den Schirmmützen steckte.

Ralf Komossa war einer der letzten Geschäftsführer der Krapag-Genossenschaft. Hier mit Armbinde und Mützenabzeichen der ParkplatzordnerSie bewachten Autos, kassierten Parkgebühren und trotzten Wind und Wetter: Jahrzehntelang gehörten Hamburgs Parkplatzordner zum Stadtbild – bis die Technik sie verdrängte.

Sie standen am Rathausmarkt, am Jungfernstieg, am Dammtor oder vor dem Chilehaus. Männer mit Schirmmütze, oft stundenlang bei Wind und Wetter. Sie wiesen Autos ein, passten auf sie auf, verkauften Parkscheine und gehörten über Jahrzehnte ganz selbstverständlich zum Hamburger Straßenbild. Heute ist der Beruf des Parkplatzordners nahezu vergessen.

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Dabei begann seine Geschichte Ende der 1920er Jahre fast filmreif. Damals war unter Hamburger Kleinkriminellen eine besondere Masche verbreitet: Sie beschädigten die Reifen abgestellter Autos. Kam der Besitzer zurück, tauchten die Täter als vermeintlich hilfsbereite Passanten auf, montierten das Ersatzrad – und kassierten dafür einen kleinen Obolus. Einige ältere Hamburger wollten dem etwas entgegensetzen.

Sie stellten sich an stark frequentierten Straßen zwischen Hauptbahnhof, Nikolaiviertel und Gänsemarkt auf und versprachen den Autofahrern, auf deren Wagen aufzupassen. Einen festen Preis verlangten sie nicht. Wer sein Auto später unversehrt wiederfand, gab den Männern eine „kleine Anerkennung“. So entstand ein neuer Beruf: der Parkplatzordner.

Sammlung Komossa Mit der Weltwirtschaftskrise wurde aus dem Nebenverdienst für viele eine Existenzfrage. Arbeitslose und Rentner suchten auf der Straße nach einem Einkommen. 1933 verlangte die nun unter nationalsozialistischer Führung stehende Hamburger Behörde, dass sich die Parkplatzordner in einer juristisch anerkannten Form zusammenschlossen. Es entstand die „Arbeitsgemeinschaft Hamburger Parkplatzordner e. V.“ unter Aufsicht der Baubehörde.

Dann kam der Krieg. Zwischen 1940 und 1945 ruhte der Verein, viele Parkplatzordner wurden für andere Arbeiten gebraucht, der private Autoverkehr brach fast vollständig zusammen. Doch nach dem Krieg kamen die Autos zurück – und mit ihnen die Parkplatzordner. Schon 1946 holten Geschäftsleute ihre DKW, Adler oder Mercedes wieder aus Garagen und Schuppen.

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In der zerstörten Innenstadt entstanden Parkplätze an Orten, an denen man sie sich heute kaum noch vorstellen kann. Selbst der Rathausmarkt wurde zum Parkplatz. Geparkt wurde am Adolphsplatz, an Domstraße und Schopenstehl, am Jungfernstieg neben den Straßenbahngleisen, am Dammtor, am Klingberg und Meßberg oder auf dem Spielbudenplatz. Mit der Währungsreform 1948 führte der Hamburger Senat feste Parkgebühren ein. 1954 wurde aus dem Verein auf Drängen der Baubehörde eine Genossenschaft: die Kraftfahrzeug-Parkbetrieb-Genossenschaft, kurz Krapag.

Parkplatzordner Heinz Komossa auf dem Gelände des heutigen MediaMarkts an der Mö, 1951 ein Parkplatz. Im Hintergrund der HauptbahnhofWer aber waren die Männer, die dort arbeiteten? Eine einheitliche soziale Gruppe waren sie nicht. Unter ihnen waren Kriegsversehrte und Arbeitslose, Männer mit gescheiterten Existenzen, aber auch ein Einser-Abiturient und ein ehemaliger SS-Mann.

Emil K., Jahrgang 1894, war Postgehilfe. Im Ersten Weltkrieg wurde er schwer am Fuß verletzt und blieb sein Leben lang gehbehindert. Sieben Jahre lang war er arbeitslos. Ende der 1920er Jahre versuchte er sich als Südfruchthändler, doch 1931 ging das Geschäft pleite.

Danach wurde er Parkplatzordner auf dem Rathausmarkt. Nach dem Krieg stand er bis zu seinem Tod 1957 am Jungfernstieg. Ganz anders Willi S., geboren 1911. Er machte 1931 Abitur mit der Note 1, fand aber keine Arbeit.

Er fuhr als Matrose auf Frachtschiffen im Mittelmeer, half in der Schneiderei seines Stiefvaters und wollte schließlich Lehrer für Mathematik und Sport werden. Der Krieg verhinderte den Abschluss. Nach 1945 arbeitete er unter anderem als Schneider und Barkassenführer. Ab Mitte der 1950er Jahre wurde auch er Parkplatzordner.

Später stieg er zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Krapag auf. Wer erinnert sich noch daran: Hälfte des Rathausmarktes war Parkplatz. Im Hintergrund die Petrikirche. Noch einmal völlig anders verlief das Leben von Karl P., um 1910 geboren.

Er begeisterte sich früh für die nationalsozialistische Ideologie, nahm 1929 am Reichsparteitag in Nürnberg teil und trat in die SS ein. Nach 1945 hatte er Berufsverbot. Irgendwann in den 1950er Jahren wurde er Parkplatzordner am Dammtor, später arbeitete er am Hamburger Flughafen. Die Glassplitter lagen 25 Zentimeter hoch: Hamburgs Nacht des Terrors Und da war Wolfgang G., Jahrgang 1919.

Er kehrte mit erfrorenen Füßen aus russischer Kriegsgefangenschaft zurück und blieb schwer gehbehindert. In Langenhorn betrieb er später eine Tankstelle auf Pachtbasis. Ende der 1970er Jahre wechselte er zu den Parkplatzordnern am Flughafen. Dort kannten viele Stammkunden den stets hilfsbereiten Mann noch bis ins hohe Alter.

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Der Alltag der Parkplatzordner war hart. Sie verbrachten lange Schichten im Freien. Schutz boten kleine weiße Holzhütten, kaum größer als ein Quadratmeter, ohne Strom und Heizung. Im Winter wurde bei Kerzenlicht abgerechnet.

Auch das Kassieren lief noch vollständig von Hand. Um 1960 kostete das Parken für einen Tag 50 Pfennig, dafür bekam der Autofahrer einen Parkschein. Kam er schon nach kurzer Zeit zurück, bekam er 20 Pfennig erstattet. Als Beleg ließ sich der Parkplatzordner den Parkschein zeigen und riss einen Abschnitt ab, den sogenannten Rückschein.

Bei der späteren Abrechnung konnte er damit nachweisen, dass er Geld zurückgezahlt hatte. Und was verdienten die Männer? In den Anfangsjahren und nach dem Krieg bis zur Währungsreform 1948 lebten sie im Wesentlichen vom Trinkgeld der Autofahrer. Später erhielten sie monatliche Abschlagszahlungen und eine kleine jährliche Erfolgsbeteiligung.

Ihr Einkommen lag damit etwas über dem von Arbeitern. Die Konkurrenz durch die Technik begann schon 1954: In Hamburg wurden die ersten Parkuhren aufgestellt. Zunächst blieben die Parkplatzordner trotzdem vielerorts im Einsatz. Doch 1968 und 1969 verschwand der handverkaufte Parkschein in der Innenstadt weitgehend.

Automaten übernahmen immer mehr ihre Arbeit. Parkhäuser und Tiefgaragen wurden gebaut. Die Verträge mit der Stadt liefen aus, die Mitgliederzahl der Krapag schrumpfte von einst Hunderten auf nur noch etwa 30. Zum letzten Standbein der Genossenschaft wurde nun der Hamburger Flughafen, wo die Krapag bereits seit 1963 Parkplätze bewirtschaftete.

Mit dem wachsenden Flugverkehr wurde aus Wachbuch, Handschein und Holzhütte ein technisch organisierter Parkbetrieb mit Schranken, Parkscheingebern und beheizten Kassenhäusern. Jahrzehntelang prägten sie das Hamburger Stadtbild: die Parkplatzordner, die in einer eigenen Genossenschaft organisiert waren, der Krapag. Um 1980 standen am Flughafen mehr als 3000 Stellplätze zur Verfügung, Mitte der 1990er Jahre bewirtschaftete die Krapag rund 5000. Dann war auch das vorbei. 1995 kündigte die Flughafenverwaltung die Parkplatzverträge und übernahm das Geschäft selbst.

Innerhalb der Genossenschaft entbrannte daraufhin Streit über die Zukunft: Sollte die Krapag noch einmal investieren – oder lieber das vorhandene Vermögen sichern? Auch ein Verkauf der Genossenschaft wurde verhandelt, kam jedoch nicht zustande. 1999 wurde schließlich ein Insolvenzverwalter eingesetzt. Später wurde die vermögenslose Krapag aus dem Genossenschaftsregister gelöscht. Geblieben sind die Lebensgeschichten der Männer, die jahrzehntelang auf Hamburgs Straßen standen.

Der Kriegsversehrte. Der Einser-Abiturient. Der ehemalige SS-Mann. Der Heimkehrer mit erfrorenen Füßen.

Langsam verblasst sie: die Erinnerung an einen Beruf, der einmal ganz selbstverständlich zum Hamburger Stadtbild gehörte – bis eine Maschine ihn überflüssig machte. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo. Wie der Kommentarbereich funktioniert,