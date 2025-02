Dieses 4-Euro-Gadget von Rossmann verbannt Fussel aus deiner Wäsche

Haare und Fussel in der Wäsche sind ein lästiges Problem. Mit diesem 4-Euro-Gadget von Rossmann ist das Problem kinderleicht gelöst.

Wäsche waschen gehört absolut nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Erstmal muss man sie zusammensuchen, dann waschen und aufhängen und dann noch zusammenlegen. Noch schlimmer wird es, wenn die Kleidung nach der Wäsche noch voller Fussel oder Haare ist. Besonders Haustierbesitzer werden das Problem kennen. Überall sammeln sich Katzen- oder Hundehaare. Schmeißt man die Teile in die Wäsche, sind die Haare oft noch an der Kleidung.

Die Wäsche ist zwar sauber, aber Fussel und Haare bleiben hartnäckige Begleiter. Meist handelt es sich um dicke Kuschelsocken, Bettwäsche oder Strickpullover, die Fussel magisch anziehen. Noch schlimmer wird es, wenn ein Taschentuch vergessen wird. Vollkatastrophe! Zum Glück gibt es ein kleines Gadget, das Rossmann momentan verkauft, das den Fusseln und Härchen den Kampf ansagt. Sogenannte Bälle funktionieren sowohl in der Waschmaschine als auch im Trockner. Schmeißt einfach ein paar der Bälle mit in die Trommel und lasst sie mitwaschen bzw. mittrocknen. Beim Wasch- oder Trockenvorgang werden die Bälle zwischen der Kleidung hin und her gerieben. Dabei nehmen sie Flusen und Haare auf, die sonst einfach an der Kleidung hängen bleiben. Sogar kleine Knötchen und Pilling soll dadurch verhindert werden. Die Bälle sind natürlich wiederverwendbar. Bevor ihr sie erneut anwendet, sollten Haare und Fussel jedoch aus den Bällen entfernt werden. Landen nach dem Waschen oder Trocknen doch noch ein paar Fussel auf den Kleidungsstücken, gibt es einige Tricks, um diese loszuwerden





