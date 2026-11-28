Selbst neue Samsung-Handys scheitern an diesem Android-Feature.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. ein visuelles Upgrade und rollt mit den „Noto 3D Emojis“ eine neue Generation von Smileys und Symbolen aus.

Sie versprechen mehr Tiefe, bessere Lesbarkeit und eine ausdrucksstärkere Optik. Doch während sich Besitzer von Googles Pixel-Geräten auf die neuen Emojis freuen können, gehenDie neuen 3D-Emojis basieren technisch auf einer hochauflösenden Bitmap-Schriftart, die sich von den gängigen, vektorbasierten 2D-Emojis unterscheidet. Das verhindert eine einfache Integration in Systeme, die nicht direkt auf Googles Standard setzen. Davon ist beispielsweise auchInteressanterweise liegt das Problem nicht an der Leistungsfähigkeit der Geräte.

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Google hat zwar relativ hohe Systemanforderungen für die neuen Emojis kommuniziert: Android 17 oder eine neuere Version, mindestens 6 Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte Speicherplatz. Die meisten aktuellen und auch einige ältere Galaxy-Modelle erfüllen diese Kriterien. Die Hardware wäre also bereit, doch die Software von Samsung stellt sich quer. Black Friday 2026: Die GIGA Wunschliste mit den besten Angeboten bei AmazonFür Samsung-Nutzer bedeutet das vorerst, dass sie weiterhin das gewohnte Design ihrer Emojis sehen werden.