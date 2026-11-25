Nach einem atemberaubenden Höhenflug zum Jahreswechsel ist die Silberblase längst geplatzt. Trotz hoher Verluste sind die Abwärtsziele noch nicht erreicht.

Nach einem atemberaubenden Höhenflug zum Jahreswechsel ist die Silber blase längst geplatzt. Trotz hoher Verluste sind die Abwärtsziele noch nicht erreicht. Edelmetalle endgültig im Crash-Modus Nach einer spektakulären Rallye im vergangenen Jahr mit einem Blow-Off-Top zum Anfang diesen Jahres befindet sich der Edelmetallmarkt inzwischen im Crash-Modus.

WährendZu nennenswerten Erholungen ist es den vergangenen Monaten kaum gekommen. Hierfür war der Gegenwind durch steigende Anleiherenditen und zuletzt auch einem steigendenzu stark. An dieser Gemengelage dürfte sich allzu bald nichts ändern, denn nach den am Mittwochnachmittag veröffentlichten Inflations- und Wirtschaftsdaten steigen die Chancen auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank. Das beschleunigt zur Stunde den Abverkauf bei Edelmetallen.

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Mit einem Minus von über 6 Prozent führt Silber einmal mehr die Verliererliste an. Den Verlusten fällt die Marke von 40 US-Dollar und damit eine weitere, zumindest psychologisch wichtige Unterstützung zum Opfer. Aussichten auf Besserung gibt es indes keine. Im Gegenteil, sollten sich Anlegerinnen und Anleger jetzt mit einer bitteren Wahrheit anfreunden.

Hervorgegangen ist der im vergangenen Jahr stark beschleunigte Aufwärtstrend von Silber aus einer jahrelangen Seitwärtsphase. Zwischen 2022 und 2024 war für das Edelmetall zur Oberseite regelmäßig bei rund 28 US-Dollar Schluss, als endlich der Ausbruch hierüber gelang, deckelte schließlich 35 US-Dollar das Kursgeschehen. Erst mit dem Überwinden dieses Widerstands startete vor rund 18 Monaten die steile Rallye, welche schließlich Ende Januar in ein aufsehenerregendes Blow-Off-Top mündete. Dieses markierte das Ende der Spekulationsblase, dementsprechend geht es seither steil bergab.

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Im Juli kam es mit einem Death Cross in den gleitenden Durchschnitten zu einem markanten Verkaufssignal, dem folgte jedoch zunächst eine Zwischenerholung. Diese scheiterte jedoch an der 200-Tage-Linie, was zur Wiederaufnahme des Abwärtstrends führte und nach dem erneuten Unterschreiten der 50-Tage-Linie in die jetzt zu beobachtende Abwärtstrendbeschleunigung führte. Dieser fiel jüngst die flache Aufwärtstrendlinie aus dem Januar 2024 zum Opfer und am Mittwoch 40 US-Dollar. Käuferinnen und Läufer sind gegenwärtig keine zu sehen.

Der zuvor steile Kursanstieg wird Silber jetzt zum Verhängnis, weil es kaum nennenswerte Unterstützungen gibt. Dass Silber mit Blick auf den Relative-Stärke-Index zuletzt überverkauft war, genügte Interessenten noch nicht als Argument für einen Einstieg. Das ist nicht nur mit Blick auf die fehlenden Unterstützungen, sondern auch den Trendstärkeindikator MACD nachvollziehbar, denn der deutet mit einer Notierung unter seiner Signallinie auf eine weitere Abwärtstrendbeschleunigung hin.

Damit ergibt sich für Silber eine düstere Prognose – das Edelmetall dürfte auf seiner früheren Ausbruchszone aufsetzen. Das bedeutet Kursziele zur Unterseite von 35 und schließlich 28/30 US-Dollar. Trotz oder gerade wegen der jüngst hohen Verluste, dürfte Silber um weitere rund 30 Prozent fallen, ehe sich Anlegerinnen und Anleger auf ernst- und dauerhafte Bodenbildungsbemühungen durch die Silberbullen einstellen sollten. Diese Warnung sollte umso ernster genommen werden, als dass Trendwendesignale bislang fehlen.

Weder liegen extrem überverkaufte Zustände vor, nach ist es zu ersten bullishen Divergenzen gekommen. Damit bleibt die bevorzuge Trendrichtung die zur Unterseite. Von prozyklischen Kaufsignalen ist Silber hingegen weit entfernt. Hierfür müsste das Edelmetall aus dem fallenden Keil nach oben ausbrechen und wenigstens über die bei 55,50 US-Dollar verlaufende 50-Tage-Linie klettern.

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Dafür liefern die technischen Indikatoren jedoch keinerlei Anzeichen. Auch auf Rückenwind durch Notenbanken oder einen fallenden US-Dollar sollten Anlegerinnen und Anleger jetzt angesichts der hartnäckigen Inflation und möglicher Zweitrundeneffekte nicht setzen. Damit bleibt der Ausblick trist. Nicht neue Käufe, sondern Verkäufe, um weitere Verluste zu vermeiden, sind jetzt das Gebot der Stunde.20 Jahre Leidenschaft für Börse, davon fünf als Redakteur bei einem der führenden Anlegermagazine Deutschlands, haben Max Gross zu wallstreetONLINE geführt.

Hier liegt ihm am Herzen, Anlegerinnen und Anlegern konkret handelbare Empfehlungen vor allem zu US-, Dividenden- und Value-Aktien an die Hand zu geben. Damit auf dem Weg zum langfristigen Vermögensaufbau auch Spaß und Nervenkitzel nicht zu kurz kommen, hat er sich darüber hinaus auf den Handel von Derivaten spezialisiert. Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Nach einem atemberaubenden Höhenflug zum Jahreswechsel ist die Silberblase längst geplatzt. Trotz hoher Verluste sind die Abwärtsziele noch nicht erreicht.