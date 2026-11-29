Dieses neue Lego-Set ist einfach cool. Gerade Star-Wars-Fans bekommen ein tolles Spielzeug und Ausstellungsstück.

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). Der Preis liegt damit wenige Monate nach Release schon deutlich unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 159,99 Euro Der AT-AT war schon immer eines meiner Lieblingsfortbewegungsmittel aus dem Star-Wars-Universum. Für mich war also klar, dass ich das neue Exemplar aus dem Film „Der Mandalorianer und Grogu“ haben muss.

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Der Film selbst hat mich zwar eher kaltgelassen, aber ich liebe das etwas andere AT-AT-Design, das schon etwas heruntergekommen aussieht. Auch das INT-4 ist ein super Zubehör. Zusätzlich versteckt sich im Inneren noch ein Speeder-Bike. In Laufposition macht der Kampfläufer jetzt einen sehr guten Eindruck in meinem Regal und auch der Aufbau hat viel Spaß gemacht.