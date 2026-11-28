Castle Grayskull war für viele Kinder der 80er-Jahre das Spielzeug-Highlight – jetzt gibt es die ikonische Festung als prachtvolles...

Castle Grayskull war für viele Kinder der 80er-Jahre das Spielzeug-Highlight – jetzt gibt es die ikonische Festung als prachtvolles Klemmbaustein-Set. Das Design orientiert sich am aktuellen Film.

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Das Kürzel hat sich weltweit im Fachjargon von Sammlern, auf Online-Marktplätzen, in Foren sowie auf Conventions als Standardbegriff etabliert und dient zur schnellen Einordnung von Figurenlinien . Mit 867 Bausteinen und 16 NanoWorld-Figuren lässt sich die legendäre Festung detailgetreu nachbauen. Besondere Features sind die drehbaren Gefechtstürme, Lichteffekte und ein aufklappbares Herzstück. Die Bauqualität ist solide, auch wenn einzelne Käufer anmerken, dass manche vertikalen Elemente besseren Halt vertragen könnten.