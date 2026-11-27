Wie Ablehnung und Knappheit die Anziehungskraft steigern und warum du dich zu unerreichbaren Partnern hingezogen fühlst.

© Pexels/ Polina TankilevitchSie schreibt dir zurück, aber nur alle zwei Tage. Er macht Komplimente, wird dann aber herablassend. So verrückt das klingt: Es ist genau diese Unberechenbarkeit, die uns noch fester binden kann.

Während der nette Kollege, der dich offen zum Essen einlädt, irgendwie langweilig wirkt. Da kribbelt einfach nix. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wenn dir das bekannt vorkommt, bist du nicht naiv oder dämlich, sondern folgst einem psychologischen Muster, welches tief in unserem Gehirn verankert ist. Die Paartherapeutin Stella Schultner nennt es unsere"persönliche Liebesprogrammierung". Sie schrieb gerade ein Buch über dieses Phänomen und wie wir uns davon freimachen .