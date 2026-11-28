Der JBL Tuner 3 verbindet DAB+, UKW und Bluetooth in einem kompakten, wasserdichten Gehäuse mit Trageschlaufe. Für wen eignet sich das robuste Radio?

Dieses Radio mit DAB+ ist kaum größer als eine Wasserflasche und darf sogar mit unter die Dusche Der JBL Tuner 3 verbindet DAB+, UKW und Bluetooth in einem kompakten, wasserdichten Gehäuse mit Trageschlaufe.

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Radio hören ist für viele ein Ritual: Nachrichten beim Frühstück, die Bundesliga-Konferenz am Samstag, der Lieblingssender beim Kochen. Meist hängt dieses Ritual allerdings an einem Gerät, das fest in der Küche steht. Derlöst es von diesem Ort. Ein tragbares DAB/DAB+/UKW-Radio mit Bluetooth, wasser- und staubdicht nach IP68 und mit einer robusten Schlaufe zum Mitnehmen, etwa so groß und schwer wie eine volle Halbliterflasche.