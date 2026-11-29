Gandalf, Frodo und Aragorn auf der einen Seite, Sauron, Saruman und die Nazgûl auf der anderen: Das Schachset „Schlacht um Mittelerde“ von The...

Gandalf, Frodo und Aragorn auf der einen Seite, Sauron, Saruman und die Nazgûl auf der anderen: Das Schachset „Schlacht um Mittelerde“ von The Noble Collection bringt Tolkiens Welt ans Brett.

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Wer Herr der Ringe liebt und gerne Schach spielt oder es lernen möchte, bekommt hier beides in einem Set. Das Herr-der-Ringe-Schachspiel „Schlacht um Mittelerde“ von The Noble Collection verbindet das klassische Strategiespiel mit der Welt von J.R. R. Tolkien und richtet sich an Fans der Filmtrilogie und an alle, die ein Schachspiel mit Thema suchen. Der Reiz liegt im Detail.