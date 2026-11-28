Zehn Werkzeuge in einer dünnen Karte: Die Victorinox Swiss Card Classic passt in fast jedes Fach. Für wen eignet sie sich?

Zehn Werkzeuge in einer dünnen Karte: Die Victorinox Swiss Card Classic passt in fast jedes Fach. Für wen eignet sie sich? Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Wer im Alltag gerne die wichtigsten Werkzeuge griffbereit hat, muss dafür nicht zwingend ein schweres Taschenmesser mit sich herumtragen. Die Victorinox Swiss Card Classic verfolgt einen anderen Ansatz und bringt zehn Funktionen in ein flaches Gehäuse im Kreditkartenformat – vom Schraubendreher über die Schere bis zum Kugelschreiber.

Advertisement

Advertisement

Die Victorinox Swiss Card Classic ist ein nützlicher Helfer für alle, die gerne das Nötigste dabeihaben, ohne die Taschen auszubeulen. Mit Maßen von 8,2 mal 5,5 Zentimetern und extrem flachen 4 Millimetern Dicke passt das Tool griffbereit in die meisten Taschen. Im transparenten blauen Gehäuse verbergen sich zehn integrierte Werkzeuge, darunter eine kleine Spitzklinge, eine Pinzette für Splitter, eine Schere, ein Schraubendreher und sogar ein Kugelschreiber.