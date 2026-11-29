Widder-Geborene filtern nicht, bevor sie sprechen. Was andere dir verschweigen, sagt dir ein Widder frei heraus, auch wenn es wehtut

Der Widder gilt als ehrlichstes Zeichen des Tierkreises, direkt, ungefiltert, manchmal schmerzhaft, aber niemals unehrlichWidder-Geborene filtern nicht, bevor sie sprechen. Was andere dir verschweigen, sagt dir ein Widder frei heraus, auch wenn es wehtut Du fragst einen Widder nach seiner ehrlichen Meinung nur, wenn du sie auch wirklich hören willst.

Eine höfliche Notlüge bekommst du von ihm nicht, dafür eine Antwort, die noch Tage später in deinem Kopf nachhallt. Der Widder eröffnet den Tierkreis, und das merkt man ihm an. Regiert von Mars, dem Planeten der Durchsetzungskraft und des Kampfes, ist er das erste von zwölf Zeichen und entsprechend ungeduldig mit allem, was nach Umschweifen klingt. Astrologisch gehört ihm das erste Haus, das Haus des Ichs und des unmittelbaren Handelns.

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Wo andere erst abwägen, hat der Widder schon reagiert. Diplomatie empfindet er oft als Zeitverschwendung, Wahrheit dagegen als die effizienteste Form der Kommunikation. Im Symbol steckt die ganze Veranlagung. Der Widder ist ein Kopftier, das sich mit voller Wucht nach vorn bewegt, nicht seitlich ausweicht, keine Umwege geht.