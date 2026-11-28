Viktoria Köln spielt bisher die beste Saison seiner Drittliga-Geschichte. Im SPORT1-Interview erklären Trainer Marian Wilhelm und Kapitän David Otto, was hinter dem Höhenflug des Tabellenführers steckt.

Viktoria Köln spielt bisher die beste Saison seiner Drittliga-Geschichte. Im SPORT1-Interview erklären Trainer Marian Wilhelm und Kapitän David Otto, was hinter dem Höhenflug des Tabellenführers steckt.in diesem Zeitraum, zehn Ligaspiele in Folge ungeschlagen, höchster Sieg der Klubgeschichte in dieser Spielklasse sowie der beste Saisonstart – viel besser hätte sich Viktoria Köln die Ausgangslage vor demverrät Wilhelm, was das Team so besonders macht: „Ein ganz, ganz großer Zusammenhalt.

Das ist eine ganz besondere Form von Spielern, die da zusammengekommen sind und sich einer Idee verschreiben.

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“Viktoria Köln begeistert mit Offensivfußball Seit der Saison 2019/20 spielt Viktoria Köln ununterbrochen in der 3. Liga und hat sich dort in den vergangenen Jahren im Tabellenmittelfeld etabliert. Die bislang beste Platzierung gelang mit Rang sechs in der Saison 2024/25. Nach Ablauf der vergangenen Spielzeit musste die Wilhelm-Elf einige wichtige Spieler abgeben, darunter auch Führungsspieler.