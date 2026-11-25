180.000 LEDs locken Tausende Besucher an. Warum die Weihnachtsfans jetzt dringend Unterstützung suchen.

Aus einer einzelnen Lichterkette wurden mit der Zeit 180.000 LED–Leuchten: Dieses ganz besondere Weihnachtshaus begeistert die Menschen im Winter seit sieben Jahren. Und nicht nur das macht es besonders.

Angefangen hat alles mit einer Lichterkette. Inzwischen lassen rund 180.000 LED-Lichter das Weihnachtshaus von Sascha Bärwald und Dominik Pieczko im hessischen Ahnatal erstrahlen. Bis zum 15. Januar leuchtet das Grundstück wieder vom Vorgarten bis unter das Dach.

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Diese Idee steckt dahinter.

„Dominik und ich sind Weihnachtsfans durch und durch“, sagt Bärwald. „Wir lieben die Weihnachtsbeleuchtung in den USA, wo gefühlt jedes zweite Haus so extrem geschmückt ist. Das ist unser Vorbild.

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“Seit sieben Jahren verwandeln die beiden ihr Heim in der Nähe von Kassel in ein Weihnachts-Lichtermeer. 2017 waren Bärwald und Pieczko in das Haus eingezogen. „Damals hatte ich eine Lichterkette mitgebracht“, erinnert sich Bärwald. „Die habe ich in der Vorweihnachtszeit aus dem Umzugskarton rausgekramt und voller Euphorie um einen kleinen Busch auf unserem Grundstück gewickelt.

“ Aus ein paar Metern Entfernung habe er sich sein Werk angeschaut und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Lichterkette für so ein großes Grundstück deutlich zu wenig sei. „Und dann ist es nach und nach immer mehr geworden – ganz automatisch irgendwie. “ 2019 dekorierte das Paar das Grundstück erstmals aufwendiger. „2020 haben wir dann mit dem Glühweinverkauf begonnen, um auch etwas Gutes zu tun“, erinnert sich der 33-Jährige.

In den kommenden Wochen wollen Bärwald und Pieczko den Lichterzauber täglich ab Einbruch der Dunkelheit erstrahlen lassen. An den Wochenenden bewirtet das Paar mit Hilfe von Familie und Nachbarn Besucher an einem Stand mit Glühwein, Punsch, Bratwurst und Pommes. Mehrere Tausend Besucher kämen jedes Jahr über die gesamte Zeit. Der Erlös aus dem Verkauf von Speisen und Getränken soll wieder an die Waberner Tierhilfe gehen.

Im vergangenen Jahr sind laut Bärwald so über 14.000 Euro zusammengekommen – der bisherige Rekordwert. Am 6. Dezember sollen zudem mehr als 600 Tüten vom Nikolaus an Kinder verschenkt werden, berichtet Bärwald.

„Dafür brauche ich sehr viele Süßigkeiten oder kleine Spielsachen. “ Noch sei davon nicht genug vorhanden. „Bis zum 1. Dezember suchen wir noch Spender, damit kein Kind enttäuscht gehen muss.

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“ Mit den Vorbereitungen hat das Paar bereits Anfang September begonnen. Diverse Weihnachtsmann-Figuren, darunter ein acht Meter großes aufblasbares Exemplar, ein Teddybär aus Acryl und Lichterketten, Schmetterlinge mit LED-Flügeln – das sind nur einige der Dekoelemente, die das Haus und den Garten in eine Winterzauberwelt verwandeln. Hinzugekommen ist in diesem Jahr laut Bärwald ein leuchtendes Rentier mit Schlitten – etwa sechs Meter hoch und mit über 6000 LED-Lichtern.

„Das gehört für mich zu den Highlights – neben kleinen beleuchteten Waschbärfiguren. “ Insgesamt lägen die Anschaffungskosten für die Deko inzwischen deutlich im fünfstelligen Bereich. Die Stromkosten fielen hingegen nicht so sehr ins Gewicht. 180 Euro Mehrkosten seien im vergangenen Jahr entstanden. Das Weihnachtshaus sei eine Leidenschaft, eine Herzensangelegenheit, sagt Bärwald.

„Gerade die Weihnachtszeit ist dazu da, andere Menschen glücklich zu machen“, erklärt der 33-Jährige. „Uns macht es glücklich, wenn wir das mit unserem Haus tun und dabei auch noch einem guten Zweck dienen können. Das ist sehr bewegend und unser Ansporn.

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