Dieter Fischer in Hubert und Staller: Zwei Rollen nach Rosenheim-Cops

Dieter Fischer ist als Anton Stadler bekannt, doch er spielte auch zwei verschiedene Charaktere in Hubert und Staller. Details zu den Auftritten.

Der Schauspieler Dieter Fischer ist seit vielen Jahren untrennbar mit der ZDF -Krimiserie Die Rosenheim-Cops verbunden, wo er die Rolle des Hauptkommissars Anton Stadler verkörpert. Obwohl diese Figur für ihn zum Markenzeichen wurde, trat er auch in anderen deutschen Fernsehformaten auf. Besonders auffällig ist seine Präsenz in der Serie Hubert und Staller, wo er gleich zwei unterschiedliche Rollen übernahm.

Zwei Rollen in Hubert und Staller

Fischer agierte bereits in der ersten Staffel von Hubert und Staller unter dem Titel Requiem für Miss Oberbayern als Toni Hartmann. In dieser Episode spielt er den Vater einer jungen Frau, deren Freundin ermordet aufgefunden wird. Seine Darstellung als besorgter Vater unterscheidet sich deutlich von seiner bekannten Polizeifigur.

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Nur einige Jahre später kehrte der Schauspieler zurück. In der fünften Staffel, in der Episode Walzverhalten, übernahm er die Rolle des mürrischen Viehzüchters Bernd Geiger. Diese zweite Aufgabe zeigt eine weitere Facette seines schauspielerischen Könnens außerhalb des Kommissar-Alltags.

Seltene Ausnahme im Serienkosmos

Während es im Universum der Rosenheim-Cops üblich ist, dass Darsteller in verschiedenen Rollen schlüpfen, ist dies bei Hubert und Staller oder Hubert ohne Staller eher eine Seltenheit. Dennoch sind Fischers Auftritte für aufmerksame Fans beider Formate kaum unentdeckt geblieben. Er trat dort weder als Polizeibeamter noch in großen Hauptparts auf.

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Die Tatsache, dass ein so bekannter Star wie Fischer in beiden Serien aktiv ist, verdeutlicht die Vernetzung des deutschen Fernsehmilieus. Seine Arbeit in Wolfratshausen zeigt, wie flexibel erfahrene Schauspieler eingesetzt werden können, um verschiedene Geschichten zu erzählen.

Verfügbarkeit und Ausstrahlungszeiten

Für Zuschauer, die Fischer in seinen Rollen als Toni Hartmann oder Bernd Geiger sehen möchten, stehen die entsprechenden Staffeln auf der Streamingplattform Prime Video zur Verfügung. Dort können Interessierte die Episoden bequem abrufen und die verschiedenen Charaktere vergleichen.

Daneben laufen die neuesten Folgen der Rosenheim-Cops weiterhin regelmäßig im Programm des ZDF. Die Ausstrahlung erfolgt dienstags um 19:25 Uhr. Vorab sind die Episoden zudem in der Mediathek des Senders verfügbar, sodass Fans den aktuellen Handlungsverlauf stets verfolgen können.