Dieter Frey als Sportvorstand: FCN-Chef legt Transfer- und Führungsphilosophie dar

Dieter Frey, neuer Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, stellt seine Strategie vor. Fokus auf Nachwuchs, kleine Kadergröße und langfristige Bindung an den Club.

Seit dem 4. November leitet Dieter Frey, 54 Jahre alt, die sportliche Leitung beim 1. FC Nürnberg in der Funktion des Sportvorstand s. Diese Beförderung kam für viele Beobachter überraschend, da Frey erst im Frühjahr dieses Jahres zum Chef des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) aufstieg. Der ehemalige Bundesligaprofi, der während seiner aktiven Karriere 128 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse absolvierte, hat nun sein erstes großes Interview gegeben und seine Vision für den Club dargelegt.

Klare Kommunikation und Authentizität an der Spitze

Dieter Frey betont bei seiner Arbeit als Sportvorstand des 1. FC Nürnberg die Wichtigkeit von Ehrlichkeit und Authentizität im Umgang mit Spielern und Stakeholdern. Bei seiner ersten kurzen Ansprache im Kabinenbereich hat er den Akteuren signalisiert, dass seine eigene Vergangenheit keine Rolle spielt, solange sie sich auf die gemeinsame Arbeit konzentrieren. Die Erfahrung lehrt, dass Transparenz am besten ankommt und es nicht um die Person geht, sondern um die Leistung auf dem Platz.

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Frey plant, ähnlich wie in seiner Zeit beim NLZ, häufig am Trainingsgelände präsent zu sein. Er will die Trainingseinheiten und Spiele direkt beobachten, um nah an den Trainerteams und Mannschaften zu bleiben. Dieses Ziel dient dazu, ein ständiges Gefühl für das Kerngeschäft des Fußballsports zu bewahren und Entscheidungen auf einer soliden Grundlage zu treffen.

Im Gegensatz zu vielen modernen Funktionären ist Dieter Frey nicht in den sozialen Netzwerken aktiv. Er versucht, sich vollständig auf die Bereiche zu konzentrieren, die er direkt beeinflussen kann. Seine professionelle Netzwerkstruktur basiert auf Kontakten, die er während seiner eigenen Profikarriere gewonnen hat, wobei viele dieser Personen heute ebenfalls in verantwortungsvollen Positionen im deutschen Fußball tätig sind.

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Strategische Ausrichtung und Transferphilosophie

Die Transferphilosophie von Dieter Frey beim 1. FC Nürnberg ist strikt auf die Förderung eigener Talente ausgerichtet. Der Sportvorstand argumentiert, dass es keinen wirtschaftlichen Sinn ergibt, Geld in die Nachwuchsarbeit zu investieren, wenn diese Spieler anschließend nicht in der Profimannschaft eingesetzt werden. Das Ziel ist es, die besten jungen Spieler frühzeitig in den Profikader zu integrieren und ihnen die Chance zu geben, ihr Potenzial unter Beweis zu stellen.

Statistische Analysen zeigen, dass in der Regel nur 17 bis 18 Spieler eines Kaders 90 Prozent der verfügbaren Spielminuten erhalten. Daher muss es das strategische Ziel sein, diese feste Gruppe leistungsstarker Akteure zu identifizieren und die verbleibenden Plätze im Kader gezielt für nachwachsende Talente vorzusehen. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es für den FCN nicht nachhaltig, einen Kader mit 35 Spielern zu führen.

Zur Unterstützung bei der Identifikation geeigneter Spieler arbeitet der 1. FC Nürnberg eng mit Jamestown zusammen, um detaillierte Einblicke in die Qualitäten einzelner Akteure zu erhalten. Parallel dazu wird die interne Expertise der eigenen Scoutingabteilung weiterhin genutzt. Diese duale Herangehensweise kombiniert externe Daten mit lokalen Beobachtungen, um die besten Entscheidungen für den Verein zu treffen.

Verbindlichkeit zum Club und Blick auf die Zukunft

Dieter Frey bekräftigt seine langfristige Bindung an den 1. FC Nürnberg und schließt kurzfristige Karrieregespräche mit anderen Vereinen aus. Er und seine Familie leben seit dem Jahr 2001 in der Region und sind in Franken fest verwurzelt. Der Sportvorstand empfindet eine tiefe Verbundenheit zum Verein und hat keinerlei Pläne, den Club trotz möglicher sportlicher Erfolge bald zu verlassen.

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Trotz der aktuellen positiven sportlichen Lage, bei der sich der Verein auf dem zweiten Platz befindet, mahnt Dieter Frey zur Bescheidenheit und Disziplin. Es sei wichtig, fleißig zu arbeiten und nicht zu viel über zukünftige Hoffnungen zu reden, sondern sich auf die kontinuierliche Verbesserung der Mannschaft zu konzentrieren. Die Strategie besteht darin, Stärke in der Konstanz und nicht in kurzfristigen Spekulationen zu sehen.

Was die Frage betrifft, ob Interviews und öffentliche Auftritte zu seiner Rolle als Sportvorstand gehören, antwortet Frey bejahend, betont aber auch die Verteilung von Kompetenzen innerhalb des Vorstands. Er ist bereit, Medienanfragen zu beantworten, wenn dies notwendig ist oder wenn er eine wichtige Botschaft an die Öffentlichkeit senden möchte. Es ist jedoch nicht zwingend erforderlich, dass er als Einziger in den Vordergrund tritt, da das Team gemeinsam für die Aufgaben verantwortlich ist.