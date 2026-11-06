Dieter Frey bestätigt Stabilität im FCN-Sportbereich

Dieter Frey übernimmt die Sportvorstands-Position beim FC Nürnberg. Er plant keine schnellen Personalwechsel und vertraut auf bestehende Strukturen unter Michael Bischof.

Dieter Frey hat die neue Sportvorstands-Position beim 1. FC Nürnberg übernommen und sorgt für Klarheit in der Personalpolitik des Clubs. Der 54-jährige Nachfolger von Joti Chatzialexiou, der bald zu Eintracht Frankfurt wechselt, betonte in seinen ersten Stellungnahmen seine Absicht, zunächst auf Kontinuität zu setzen. Frey will das vorhandene Expertenteam unterstützen, statt abrupte Veränderungen vorzunehmen.

Interne Lösung für Nachwuchs-Chef

Lucas Grundei bleibt die zentrale Figur bei der Neustrukturierung der Jugendabteilung. Frey plant, die Übergangsphase intern zu managen, indem er eng mit dem Ausbildungsleiter der Altersklassen U12 bis U15 zusammenarbeitet. Ziel ist es, Verantwortungsbereiche vorübergehend neu zu verteilen, um den laufenden Betrieb stabil zu halten.

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Der 54-Jährige ließ verlautbaren, dass er mit Grundei den Austausch aufrechterhalten wird, um die Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Ein möglicher nächster Schritt könnte darin bestehen, nach einigen Monaten zu prüfen, ob zusätzliche Kräfte notwendig sind. Bisher steht aber nicht fest, wer dauerhaft als neuer Nachwuchs-Chef fungieren soll.

Bestätigung von Michael Bischof und Christopher Schindler

Auch die engsten Mitarbeiter von Joti Chatzialexiou behalten vorerst ihre Positionen. Michael Bischof, der 36-jährige Technische Direktor, sowie Christopher Schindler, 36, als Leiter des Scouting, sollen das Team weiterhin tragen. Frey erklärte explizit, dass keine schnellen Umbaumaßnahmen beabsichtigt sind.

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Der Sportvorstand würdigte die Arbeit seines Vorgängers, indem er festhielt, dass Joti und sein Team viele Prozesse bereits gut aufgestellt hätten. Der 54-Jährige betonte, dass er zunächst gut zuhören und sich von den erfahrenen Kollegen wichtige Informationen und Ideen für die zukünftige Ausrichtung geben lassen wird.

Langfristige Perspektive mit Sportdirektor

Berichten zufolge wird der 1. FC Nürnberg auf längere Sicht wieder eine Sportdirektor-Position etablieren wollen. Aktuell konzentriert sich Dieter Frey darauf, das bestehende Gefüge zu stabilisieren und die Zusammenarbeit mit dem aktuellen Personal zu vertiefen. Diese Phase der Konsolidierung dient dazu, eine solide Basis für die künftige Strategie zu schaffen.